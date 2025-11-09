БЕЗ КОНКУРЕНЦИЈЕ Ево ко је најбогатији човек на свету, ”тежак” 449 милијарди долара

ЊУЈОРK: Према најновијој листи америчке агенције Блумберг, најбогатији човек на свету је власник компанија Тесла, СпејсИкс и друштвене мреже "X", Илон Маск чије се богатство тренутно процењује на 449 милијарди долара (388 милијарди евра).

Оснивач компаније Оракл, Лари Елисон је на другом месту са 297 милијарди долара (256,7 милијарди евра), док је на трећем месту оснивач компаније Амазон, Џеф Безос чије се богатство процењује на 265 милијарди долара (229 милијарди евра).

На четвртом и петом месту су суоснивачи компаније Гугл, Лари Пејџ са 242 милијарде долара (209 милијарде евра) и Сергеј Брин са 226 милијарди долара (195,5 милијарди евра).

Оснивач компаније Мета, Марк Закерберг је на шестом месту најбогатијих људи на свету са 220 милијарди долара (190 милијарди евра) док је француски милијардер Бернар Арно на седмом месту са богатством које се процењује на 191 милијарду долара (165 милијарди евра). Арно је и једини који није Американац међу 15 најбогатијих људи у свету.

Оснивач компаније Мајкрософт, Бил Гејтс налази се на 15. месту најбогатијих људи, са богатством које се процењује на 117 милијарди долара.