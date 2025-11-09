broken clouds
ЗАУСТАВЉЕН ТРЕНД ШИРЕЊА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА Од 20. октобра без нових случајева

09.11.2025. 15:50 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
СИСАK: У Хрватској је заустављен тренд ширења афричке свињске куге (АСK), изјавио је хрватски министар пољопривреде Давид Влајчић и додао да од 20. октобра није било нових случајева те болести и да свињокољ у Славонији неће бити под знаком питања.

"Тренд ширења АСK у овом тренутку је готово на нули, нема га, од 20. октобра нисмо имали нових избијања у Осјечко-барањској жупанији", изјавио је министар на прослави Дана лова и сто година лова у Хрватској, преноси Хина.

"Врло брзо ће доћи 20. новембар, месец дана од последњег избијања, кад ће и та зона заштите и надзирања бити уклоњена, у складу с правилима", рекао је Влајчић.

Он је навео да ће ипак постојати зона 3 у којој ће и даље бити одређено време, неколико година, одредбе на снази.

"Али славонски свињокољи и све што нас чини Славонцима, неће бити упитни", додао је.

Хрватски министар пољопривреде захвалио је свињогојцима, ловцима и ветеринарима који су смогли снаге да се изборе са АСK.

Изразио је уверење да ће борба против те болести у следећој години бити много ефикаснија и нагласио да се треба припремити за идућу сезону, односно када дођу топлија времена и када се болест лакше шири.

свиње куга сточарство епидемија
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
