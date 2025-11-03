moderate rain
Нови Сад
ПОНОВО ПРИВЕДЕН ВЛАДИМИР ШТИМАЦ Донето ново решење о задржавању

03.11.2025. 16:13 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

БЕОГРАД: Полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду поново донела решење о задржавању до 48 сати  бившег кошаркаша Владимира Штимца, сазнаје Танјуг.

Претходно је, раније данас судија из Вишег суда у Београду усвојила жалбу његовог адвоката на прво решење о задржавању до 48 сати и укинула то решење.

Штимац је синоћ ухапшен, јер је током целог дана, како се сумња, подстрекавао на насиље испред Скупштине Србије, хушкао људе да нападну тзв. Ћациленд и полицијске службенике који су обезбеђивали тај скуп, све са намером насилног свргавања легитимних представника власти.

Вести Хроника
