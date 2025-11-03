ПОНОВО ПРИВЕДЕН ВЛАДИМИР ШТИМАЦ Донето ново решење о задржавању
03.11.2025. 16:13 16:14
Коментари (0)
БЕОГРАД: Полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду поново донела решење о задржавању до 48 сати бившег кошаркаша Владимира Штимца, сазнаје Танјуг.
Претходно је, раније данас судија из Вишег суда у Београду усвојила жалбу његовог адвоката на прво решење о задржавању до 48 сати и укинула то решење.
Штимац је синоћ ухапшен, јер је током целог дана, како се сумња, подстрекавао на насиље испред Скупштине Србије, хушкао људе да нападну тзв. Ћациленд и полицијске службенике који су обезбеђивали тај скуп, све са намером насилног свргавања легитимних представника власти.