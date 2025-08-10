clear sky
СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НОВА ПРАВИЛА Ево шта ће све тражити од Срба при уласку у ЕУ

10.08.2025. 08:08 08:23
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.telegraf.rs/Dnevnik
Коментари (0)
1
Фото: Unsplash.com

Од овог датума престаје оно на шта смо сви навикли Европска унија од 12. октобра 2025. године уводи нови дигитални систем уласка и изласка (ЕЕС) који ће заменити досадашње печатирање пасоша.

Ова промена важи за све грађане земаља ван ЕУ, укључујући Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Северну Македонију, Албанију и тзв. Косово. 
 
Уместо печата, путници ће пролазити биометријску идентификацију - фотографисање лица, узимање отисака прстију и дигиталну регистрацију личних података и информација о путовању. Шта је ЕЕС и како функционише
 
Систем ЕЕС прикупља:
 
  • отиске прстију
  • фотографију лица
  • личне податке и информације о путовању
 
Подаци ће се бележити приликом сваког уласка и изласка из Шенгенске зоне. Циљ је модернизација и унапређење контроле граница, бржа провера путника, спречавање злоупотреба докумената и прекорачења боравка.Хрватска прва уводи ЕЕС на границама
 
Како је саопштио МУП Хрватске, систем је технички спреман и почеће да се примењује на свим међународним граничним прелазима са трећим земљама, укључујући оне према Србији и БиХ. То значи да ће већ од 12. октобра сви путници из Србије који улазе у ЕУ преко Хрватске пролазити нову процедуру.
 
МУП Хрватске упозорава да је могуће формирање гужви - посебно током туристичке сезоне - због додатног времена потребног за регистрацију биометријских података.
 
Савети за путнике из Србије и региона
 
Грађанима се саветује да:
 
  • провере важност пасоша пре путовања
  • буду спремни на фотографисање и давање отисака прстију
  • прате стање на границама путем Хрватског аутоклуба
  • ЕЕС и ЕТИАС . у чему је разлика
 
Поред ЕЕС-а, ЕУ уводи и систем ЕТИАС. Код ЕТИАС-а се путник пријављује online, плаћа таксу од 7 евра и одобрење важи три године. Код ЕЕС-а, регистрација се ради при сваком уласку у ЕУ, али се ништа не плаћа.Постепена примена
 
Нови систем ће се уводити постепено током шест месеци. Након тог периода, печати у пасошима више неће постојати - сви подаци биће дигитално евидентирани.Ово ће посебно утицати на грађане који често путују у ЕУ због посла, студија или посета породици, јер ће процедуре бити детаљније, али и сигурније.
 
путовање путовање Европом граница пасош
