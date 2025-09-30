СМС ПРЕВАРА ХАРА СРБИЈОМ ОДЛАСИО СЕ И МУП СРБИЈЕ Не отварајте ове поруке!
Министарство унутрашњих послова Републике Србије упозорило је грађане да не отварају СМС поруке које се односе на наводне саобраћајне прекршаје, прекорачење брзине, ненаплаћене путарине или сличне наводне обавезе.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, реч је о „phishing“ превари, односно покушају да се грађани доведу у заблуду и да им се злоупотребе лични и финансијски подаци.
МУП апелује на све грађане да:
- не отварају линкове из оваквих СМС порука,
- не уносе личне податке и податке о платним картицама на сумњивим страницама,
- уколико су то учинили, да исто пријаве полицији.
Служба за борбу против високотехнолошког криминала Министарства унутрашњих послова успешно препознаје и процесуира овакве видове криминала. Само у протеклом периоду, захваљујући брзој реакцији и сарадњи са домаћим и међународним институцијама, заустављене су организоване групе које су стајале иза оваквих превара.
МУП подсећа грађане да је званична комуникација о саобраћајним прекршајима могућа искључиво путем поште и преко званичних сервиса државе, а никако путем СМС порука са непознатих бројева или сумњивих интернет линкова.
Како се наводи, Министарство унутрашњих послова наставиће да предузима све мере у борби против високотехнолошког криминала и заштити грађана, и још једном апелује да грађани буду опрезни и одговорни приликом коришћења интернета и мобилних сервиса.