scattered clouds
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРУЖИ НОВА СМС ПРЕВАРА Нипошто не кликтајте на овај линк или ћете остати без новца!

29.09.2025. 19:51 19:58
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Нова превара кружи по Србији - будите опрезни како не бисте остали без новца.

Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорава грађане да не отварају СМС поруке о саобраћајним прекршајима јер је реч о превари. 

Како је наведено, злонамерне СМС поруке које и даље стижу грађанима односе се на наводно прекорачење брзине, ненаплаћене путарине или друге саобраћајне прекршаје. 

Путеви Србије још једном апелују да грађани не отварају поруке и не уносе податке са својих платних картица. 

Преваранти потенцијалним жртвама шаљу СМС поруке у којима их обавештавају о наводним неплаћеним казнама за саобраћајне прекршаје, нудећи лажни линк помоћу ког покушавају да дођу до њихових података.

da
Фото: freepik, ilustracija

"Обавештење о неплаћеним казнама - упозорење за заштиту ваших крајњих права. Кажњени сте због саобраћајног прекршаја. У складу са чланом Д508-12.083 Закона о возилима, ако не платите регистрација вашег возила биће суспендована", стоји у СМС поруци коју преваранти шаљу.

Наводи се да ће возачка дозвола жртве бити "суспендована на 30 дана", као и да ће "бити наплаћена административна такса од 35%", уз "правне и кредитне последице".

Уз молбу да се одмах плати, сајбер криминалци у истој поруци жртви нуде линк који гласи: "putevi-srbijeac.homes/rs".

Наравно, није у питању никакав званичан линк који води до сајта "Путева Србије" или било шта слично, па је најбоље што можете да урадите да обришете поруку.

 

смс поруке превара преваранати
Извор:
B92.net
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај