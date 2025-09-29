КРУЖИ НОВА СМС ПРЕВАРА Нипошто не кликтајте на овај линк или ћете остати без новца!
Нова превара кружи по Србији - будите опрезни како не бисте остали без новца.
Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорава грађане да не отварају СМС поруке о саобраћајним прекршајима јер је реч о превари.
Како је наведено, злонамерне СМС поруке које и даље стижу грађанима односе се на наводно прекорачење брзине, ненаплаћене путарине или друге саобраћајне прекршаје.
Путеви Србије још једном апелују да грађани не отварају поруке и не уносе податке са својих платних картица.
Преваранти потенцијалним жртвама шаљу СМС поруке у којима их обавештавају о наводним неплаћеним казнама за саобраћајне прекршаје, нудећи лажни линк помоћу ког покушавају да дођу до њихових података.
"Обавештење о неплаћеним казнама - упозорење за заштиту ваших крајњих права. Кажњени сте због саобраћајног прекршаја. У складу са чланом Д508-12.083 Закона о возилима, ако не платите регистрација вашег возила биће суспендована", стоји у СМС поруци коју преваранти шаљу.
Наводи се да ће возачка дозвола жртве бити "суспендована на 30 дана", као и да ће "бити наплаћена административна такса од 35%", уз "правне и кредитне последице".
Уз молбу да се одмах плати, сајбер криминалци у истој поруци жртви нуде линк који гласи: "putevi-srbijeac.homes/rs".
Наравно, није у питању никакав званичан линк који води до сајта "Путева Србије" или било шта слично, па је најбоље што можете да урадите да обришете поруку.