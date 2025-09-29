Пуцњава на граници! ИСПАЉЕНИ ХИЦИ СА КОСОВА КА ЦРНОГОРСКОМ СКИЈАЛИШТУ Црна Гора тражи објашњење!
Министарство спољних послова Црне Горе упутило је данас ноту Амбасади тзв. Косова у Подгорици поводом пуцњаве са територије Косова, у близини црногорског скијалишта Хајла–Штедим, недалеко од границе.
"Од надлежних органа тзв. Републике Косово затражено је да идентификују и процесуирају починиоце ових инцидената, као и да обавесте Црну Гору о свим предузетим мерама и радњама", наводи се у саопштењу црногорског Министарства за Радио Слободна Европа.
У Министарству сматрају да се ради о изолованим случајевима.
Најмање у два наврата забележена су оштећења на инфраструктури скијалишта Хајла–Штедим, које се налази око километар и по од границе са Србијом. У оба случаја црногорске власти сумњају да су пуцњи дошли са територије јужне српске покрајине.
Први инцидент догодио се у јулу прошле године када је оштећена једна кабина у скијалишту, а Основно тужилаштво у Рожајама отворило је предмет. Други је регистрован 24. августа ове године, када је пуцано према једном објекту у оквиру скијалишта. Тужилаштво би требало да отвори предмет након завршетка истраге полиције.
Нота је послата након поновљених инцидената које је евидентирала полиција у Рожајама, а како наводи Министарство, о свему је 22. септембра већ обавештена и амбасадорка тзв. Косова.
"Верујемо да изоловани случајеви не одражавају јасно опредељење наших држава за јачање регионалне сарадње и даље унапређење билатералних односа", поручило је црногорско Министарство.
Страни тзв. Косова посебно је скренута пажња на значај спровођења три међудржавна споразума - о државној граници, отварању заједничког граничног прелаза Котлови–Кукиште и регулисању режима пограничног кретања.
Фадиљ Гаши из тзв. косовске полиције за регион Пећи рекао је за РСЕ да нема никаквих информација о безбедносним инцидентима на граници са Црном Гором, наглашавајући да је регионална полиција примарно ангажована "на одржавању реда и јавног мира", а не на међународним инцидентима.
Радио Слободна Европа се обратила и централној дирекцији тзв. косовске полиције, као и Влади тзв. Косова.
Иначе, у последња два месеца на граници Црне Горе са Србијом забележен је велики број инцидената, од шенлучења, крађе табли на којима пише "Добродошли у Црну Гору", до инцидента 24. августа када је са територије Косова и Метохије испаљено десетине пројектила у правцу ски центра.
Начелник рожајске полиције Владимир Делевић рекао је за Вијести да је о тој последњој пуцњави обавештен надлежни тужилац.
"О томе је упознат надлежни тужилац, предузели смо одређене мере. Ја сам слободан рећи да тај инцидент од 24. августа ове године превазилази оквире безбедоносног инцидента и можда се пење на ниво дипломатског инцидента“, рекао је 18. септембра Делевић.
Делевић је, пак, одборницима Скупштине Општине Рожаје, на седници пре 10-ак дана казао да је ситуација на том простору комплексна.
Крајем јуна објављено је да су у лето прошле године одјекнули пуцњи са косовске стране према скијалишту Хајла и жичари Штедим.
Делевић каже да је 10-ак дана, пре него што је то објављено, колегијум директора Управе полиције донео одлуку да се уведе 24-часовно присуство полицијских службеника на том подручју.
Познаваоци прилика инциденте повезују са незадовољством споразумом о разграничењу из 2015. године, којим је, по тумачењу косовске стране, изгубљено око осам хиљада хектара земље којем припада и простор на којем се гради будући ски центар.
Међу највећим противницима тог споразума је бивши премијер Рамуш Харадинај, из чијег села се најчешће пуца ка Хајли. Осим њега, заговорник ревизије споразума је и тзв. косовски премијер у техничком мандату Аљбин Курти.