СРПСКИ УГАО: Грбовић у Бечу обећавао да ће признати Косово! Лидер ПСГ изнео низ неистина
У тренутку када Србија води сложену, али одлучну политику спољног баланса, одржавајући добре односе са великим силама света, укључујући Русију и Кину, како пише Клајне цајтунг, лидер Покрета слободних грађана Павле Грбовић бира да са говорнице у Бечу отворено напада политику председника Вучића и сопствену државу.
Како пише портал Српски угао, на позив аустријске либералне партије НЕОС, Грбовић је изнео низ неоснованих тврдњи о Србији од наводне „репресије“, преко „банди“, до теорија о „страху у селима“. Најопасније су, међутим, његове изјаве које се тичу међународне политике где Русију и Кину представља као претњу, а сарадњу са тим државама као „проблем“. На тај начин, фактички позива на раскид стратешких партнерстава која годинама доносе конкретне резултате Србији од енергетике до индустрије.
Грбовић замера Србији што сарађује са Русијом. У његовој визији, Србија би требало да се повинује Европској Унији и одрекне подршке која јој долази из Москве, а није се ни осврнуо на традиционално пријатељство и међународну подршку. Уместо да брани државне интересе, Грбовић отворено говори оно што би највише волели да чују они који прижељкују слабу и покорну Србију.
Потпуни политички апсурд, наводи се у тексту, огледа се у изјави да „није спреман да призна Косово док је Курти на власти“.
Дакле, закључује Српски угао, признање би било извесно само да је неки други Албанац премијер.
Таква формулација срозава питање државног интегритета на ниво сезонске временске прогнозе, као да се о Косову одлучује према томе да ли је данас сунчано или облачно, а не да се ради о суштинском питању територије, идентитета и уставног поретка.
У том духу, не може се, подсећа Српски угао, игнорисати снимак са састанка новосадског одбора ПСГ, одржаног 12. марта, на којем се, уз присуство активисткиње Миле Пајић, расправљало о насилним акцијама – упаду у РТС, коришћењу Молотовљевих коктела и металних шипки против полиције.
Снимак, који је емитован на националним телевизијама, додатно је разоткрио стварне намере појединих опозиционих кругова. Непосредно након тога ухапшено је шест лица из редова ПСГ, под сумњом да су планирали напад на уставни поредак и угрожавање јавне безбедности.
Поглед редакције портала Српски угао
Грбовићеве изјаве не би биле толико опасне да нису изречене са страних говорница и у време када се наша држава налази под све већим притиском. Уместо да брани позицију земље, он критикује сарадњу са Русијом и Кином, земљама које доследно подржавају територијални интегритет Србије.
Грбовићева организација више не личи на политичку странку, већ на оперативни пункт за разарање институција. Напади на односе са Русијом и Кином, релативизација питања Косова и стално агитовање по страним скуповима не значе реформу, већ покушај потчињавања Србије туђим интересима. Грађани морају знати, ако овакви људи дођу на власт, Србија неће бити држава, већ колонија Европске уније, без права гласа и слободе, а Косово и Метохија били би неповратно изгубљени.