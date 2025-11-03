ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО Ево зашто је кошаркашу Владимиру Штимцу ПОНОВО ОДРЕЂЕН ПРИТВОР
Више јавно тужилаштво у Београду огласило се након новог притвора Владимиру Штимцу.
Више јавно тужилаштво у Београду огласило се о хапшењу Владимира Штимца. Донето је ново решење о његовом задржавању због сумње да је починио кривично дело позивање на насилну промену уставног уређења.
"Више јавно тужилаштво у Београду обавештава јавност да је по налогу овог тужилаштва донето ново решење о задржавању бившег кошаркаша Владимира Штимца због сумње да је починио кривично дело позивање на насилну промену уставног уређења. Прво решење о задржавању било је укинуто одлуком судије за претходни поступак Вишег суда у Београду који је усвојио жалбу браниоца осумњиченог.
Штимац је у међувремену захтевао лекарски преглед након чега је пребачен у Ургентни центар. Након прегледа је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду доведен у полицијску станицу где му је у складу са Закоником о кривичном поступку уручено ново решење о задржавању до 48 сати. Осумњичени ће у законском року бити приведен на саслушање Вишем јавном тужилаштву у Београду након чега ће бити одлучено о даљем поступању у овом предмету", наводи се у саопштењу.
Да подсетимо, он је ухапшен због сумње да је позивао на насилну промену уставног уређења. Он је био међу грађанима који су подржавали Дијану Хрку код Скупштине Србије у недељу 2. новембра када је полиција спречила сукобе две окупљене групе грађана.