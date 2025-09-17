overcast clouds
НОВО УЗНЕМИРАВАЊЕ СРБА НА КОСМЕТУ На зиду дворишта цркве у Косовској Витини исписани погрдни графити

17.09.2025. 14:26 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Фото: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

БЕОГРАД: На зиду дворишта цркве Свете Петке у Косовској Витини осванули су погрдни графити усмерени против српског народа и Српске православне цркве, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.

У саопштењу се истиче да су ти графити узнемирили преостале Србе у овој енклави. 

Додаје се да је црква у Косовској Витини већ неколико пута била на мети напада албанских екстремиста, а последњи напад долази у време појачаних тензија и страха Срба за безбедност.

"Инспиратор оваквих порука Србима који живе на Косову и Метохији јесте Курти који својим насилним потезима жели да искорени српско постојање на овим просторима и протера преостале Србе који овде живе. Док се широм севера Косова и Метохије скрнаве графити трагично страдалим српским младићима, на зиду српске цркве се исписују графити који потпирују нетрпељивост, поделе, мржњу и представљају директне претње", указује се у саопштењу.

Наводи се да је само од почетка ове године забележено укупно 116 различитих напада на српски народ на КиМ, од којих је 13 удара било на Српску православну цркву и њене објекте.

У саопштењу се додаје да тај број очиглено не забрињава представнике међународних организација да би јасно осудили и спречили овакве акције албанских хулигана и њиховог руководства.

Канцеларија за Косово и Метохију хитно захтева од представника међународне заједнице да се ангажују како би били пронађени и санкционисани виновници овог инцидента, а безбедност Срба подигнута на највиши ниво како се овакви и слични инциденти више не би дешавали.

 

