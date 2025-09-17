overcast clouds
РОБЕРТ ПРОСИНЕЧКИ СМЕЊЕН: Познат нови селектор Црне Горе

17.09.2025. 13:47 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
prosinecki
Фото: FSCG

Роберт Просинечки више неће бити селектор репрезентације Црне Горе, пошто је добио отказ.

Како сазнаје хрватски Спорт клуб, разлог за овакву одлуку Фудбалског савеза Црне Горе јесу неуспеси у дуелима са Чешком и Хрватском.

Познато је и ко ће бити нови шеф стручног штаба репрезентације Црне Горе. У питању је Мирко Вучинић, легендарни црногорски фудбалер.

Просинечки је репрезентацију Црне Горе преузео у фебруару 2022. године. После импозантне играчке каријере је као тренер водио клубове у Србији, Турској, Словенији и Хрватској, а као селектор водио је репрезентације Азербајџана и Босне и Херцеговине.

Пошто је Црна Гора изгубила шансе за пласман на Светско првенство, па ће у преостала три дуела (Хрватска, Фарска Острва и Грибралтар) нови селектор Мирко Вучинић имати задатак да подмлади репрезентацију и практично почне припреме за наредно издање Лиге нација.

У том такмичењу ће Црна Гора имати историјску прилику да коначно стигне од великог такмичења, с обзиром да ће се такмичити у Дивизији Ц, а у евентуалном баражу би такође играла са екипом из Дивизије Ц. То је прилика коју Црна Гора не сме да пропусти.

