РОБЕРТ ПРОСИНЕЧКИ СМЕЊЕН: Познат нови селектор Црне Горе
Роберт Просинечки више неће бити селектор репрезентације Црне Горе, пошто је добио отказ.
Како сазнаје хрватски Спорт клуб, разлог за овакву одлуку Фудбалског савеза Црне Горе јесу неуспеси у дуелима са Чешком и Хрватском.
Познато је и ко ће бити нови шеф стручног штаба репрезентације Црне Горе. У питању је Мирко Вучинић, легендарни црногорски фудбалер.
Просинечки је репрезентацију Црне Горе преузео у фебруару 2022. године. После импозантне играчке каријере је као тренер водио клубове у Србији, Турској, Словенији и Хрватској, а као селектор водио је репрезентације Азербајџана и Босне и Херцеговине.
Пошто је Црна Гора изгубила шансе за пласман на Светско првенство, па ће у преостала три дуела (Хрватска, Фарска Острва и Грибралтар) нови селектор Мирко Вучинић имати задатак да подмлади репрезентацију и практично почне припреме за наредно издање Лиге нација.
У том такмичењу ће Црна Гора имати историјску прилику да коначно стигне од великог такмичења, с обзиром да ће се такмичити у Дивизији Ц, а у евентуалном баражу би такође играла са екипом из Дивизије Ц. То је прилика коју Црна Гора не сме да пропусти.