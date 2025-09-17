ЈОШ ЈЕ ДУГ ПУТ КА ДОКАЗИВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И ПОУЗДАНОСТИ Сударили се летећи аутомобили током јавног наступа, један завршио у пламену

overcast clouds
Сударили се летећи аутомобили током јавног наступа, један завршио у пламену

17.09.2025. 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Аеро.рс
ауто
Фото: Printscreen Youtube/ Reuters

На пробном лету током аеромитинга у Чангчуну, на североистоку Кине, дошло је јуче, 16. септембра, до судара две eVTOL летелице кинеске компаније XPENG AEROHT, највећег произвођача „летећих аутомобила” у Азији.

Једна од летелица безбедно је слетела, док је друга претрпела оштећења трупа и запалила се по приземљењу. Повређен је један пилот, али повреде нису животно угрожавајуће.

Компанија је потврдила да је до инцидента дошло током формацијског лета због „недовољног размака“ између летелица. Ватрогасне екипе брзо су реаговале, а инцидент се и даље налази под интерном истрагом.

 

Први озбиљан инцидент у јавном наступу

Ово је први пут да је XPENG AeroHT доживео озбиљан инцидент током јавне демонстрације. Такви догађаји нису непознати индустрији: и друге компаније које развијају eVTOL летелице, попут Joby Aviation-а и Lilium-а, током тестирања су имале проблема, што указује на то да је реч о технологији која је још увек у раној фази развоја.

Аналитичари упозоравају да ће безбедност оваквих летелица зависити од нових навигационих и оперативних процедура, јер постојећа правила развијена за авионе и хеликоптере нису довољна. Европска агенција за безбедност у авијацији (EASA) и Федерална управа за авијацију (FAA) још увек раде на дефинисању стандарда за сертификацију eVTOL летелица, што овакве инциденте ставља у центар пажње.

Кина амбициозно улаже у урбану ваздушну мобилност (UAM), планирајући да до 2030. уведе на хиљаде оваквих летелица у саобраћај. Слични пројекти развијају се и у другим деловима света – Дубаи и Сингапур већ најављују прве комерцијалне линије. И док се промовишу као будућност брзог и одрживог превоза, овакви инциденти подсећају да је пред индустријом још дуг пут ка доказивању безбедности и поузданости.

летећи аутомобили судар аеромитинг
Вести Свет
