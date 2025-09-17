broken clouds
СЕНЗАЦИЈА, ЈОКИЋ НАПУШТА ДЕНВЕР?! "Клубови већ послали јасне сигнале..."

17.09.2025.
НБА клубови не могу да дочекају 2027. годину када ће моћи да пошаљу понуду српском кошаркашу Николи Јокићу и "натерају" га да оде из Денвера.

Никола Јокић од 2015. године носи дрес Денвер Нагетса и никада јавно није наговестио да жели да промени средину. Ипак, то не спречава конкуренцију да већ сада прави планове за будућност у којој би Сомборац могао да постане слободан играч.

Новинар америчког портала "Атлетик" Сем Емик открио је да три моћне франшизе пажљиво припремају терен за лето 2027. године – тренутак када би, према важећим уговорима, и Јокић и Јанис Адетокумбо могли да изађу на тржиште слободних агената.

"Тренутни уговор Малика Монка траје до краја сезоне 2027/28, када овај бек има тзв. ‘играчку опцију’ вредну 21,5 милиона долара. Дужина његовог уговора представља сличан проблем оном који Вориорси имају у преговорима са Џонатаном Кумингом, јер желе да задрже максималну флексибилност за лето 2027. (По тренутном стању, тада им на платном списку стоје само 13,4 милиона Мозеса Мудија и опција Бадија Хилда од 10 милиона долара).

Вориорси, који су и те како свесни да и Јанис Адетокумбо из Милвокија и Никола Јокић из Денвера имају играчке опције за сезону 2027/28, нису усамљени у тој ‘потрази за звездама’. Тимови попут Лејкерса и Клиперса послали су сличне сигнале последњих месеци", навео је Емик.

Јокићев актуелни уговор веже га за Нагетсе до 2027. године. Иако је почетком лета одбио понуду за продужење сарадње – што је, према аналитичарима, било очекивано – Денвер и даље има прилику да га већ наредног лета задржи уз значајно повећање зараде.

Нови колективни уговор и раст "селери кепа" омогућили би му да инкасира више од 80 милиона долара, док би му додатно чекање донело још повољније услове.

Уколико, међутим, и следећег лета одбије продужење, у Денверу ће се упалити аларми. А тада ће, како истиче Емик, Вориорси, Лејкерси и Клиперси – а вероватно и још понеки тим – дочекати своју прилику.

 

 

