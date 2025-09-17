broken clouds
ПОЗНАТО КО ДЕЛИ ПРАВДУ НА 177. ВЕЧИТОМ ДЕРБИЈУ Искусни судија на центру у Хумској

17.09.2025. 16:20 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: youtube prinstcrin/ Arena Sport TV

У суботу нас очекује 177. вечити дерби по реду у Хумској

Познато је и ко ће делити правду на овој утакмици, а то ће бити искусни Ненад Минаковић.

Његови помоћници крај аут линија биће Никола Боровић и Бошко Божовић, док ће четврти судија бити Милан Митић.

Актуелни шампион Србије, Црвена звезда у овај дуел улази после убедљиве победе против Железничара из Панчева са 7:1, док Партизан чека овај дуел такође после убедљивог тријумфа, над Спартаком у Суботици са 5:2.

Такође, треба поменути и да је Партизан тренутни лидер шампионата са 19 бодова, и утакмицом више од Звезде, која је друга са бодом мање и максималним учинком после шест утакмица.

 

 

вечити дерби фк партизан фк црвена звезда
Спорт Фудбал
