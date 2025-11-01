clear sky
(ВИДЕО) ВАТРОГАСНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕНУ Горела тераса на Београдском кеју

01.11.2025. 21:38

Дневник

Дневник/193_рс

Фото: Instagram 193_rs

Новосадске ватрогасне екипе реаговале су на позив грађана о пожару.

Како преноси Инстаграм страница 193_рс троје ватрогасних возила и један аутомобил изашли су на терен спремни да реагују на пожар који им је пријављен око 17 часова.  

Наиме, неко од грађана позвао је у помоћ Ватрогасну службу 193 у Улицу Козачинског код Београдског кеја а радило се о пожару на тераси у стамбеној згради.

Ватрогасне екипе су одмах реаговале, изашле на терен и уз мање проблеме током доласка угасиле пожар а повређених није било.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

 

 



Дневник/193_рс

Дневник
Нови Сад
