(ВИДЕО) ВАТРОГАСНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕНУ Горела тераса на Београдском кеју
01.11.2025. 21:38 21:41
Новосадске ватрогасне екипе реаговале су на позив грађана о пожару.
Како преноси Инстаграм страница 193_рс троје ватрогасних возила и један аутомобил изашли су на терен спремни да реагују на пожар који им је пријављен око 17 часова.
Наиме, неко од грађана позвао је у помоћ Ватрогасну службу 193 у Улицу Козачинског код Београдског кеја а радило се о пожару на тераси у стамбеној згради.
Ватрогасне екипе су одмах реаговале, изашле на терен и уз мање проблеме током доласка угасиле пожар а повређених није било.