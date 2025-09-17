СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У ТОКИЈУ: Фурлани освојио злато у скоку удаљ, Надер најбржи на 1.500 метара
Италијански атлетичар Матија Фурлани освојио је златну медаљу у скоку удаљ на Светском првенству у Токију.
Фурлани је до златне медаље стигао скоком од 8,39 метара. Сребро је припало Тајају Гејлу са Јамајке (8,34 метра), док је бронзану медаљу освојио Кинез Јухао Ши (8,33 метра).
Олимпијски вицешампион је овај скок остварио у петој серији и прекинуо доминацију Грка Милтијадиса Тедоглуа, која је у овој дисциплини трајала више од седам година. Тедоглу је био тек 11. са прескочених 7,83. Грк је дошао на шампионат са повредом квадрицепса и то је за двоструког олимпијског шампиона био огроман проблем, који није успео да превазиђе.
Америчка атлетичара Кејти Мун освојила је златну медаљу у скоку с мотком и везала трећу узастопну титулу. Мун је у финалу прескочила 4,90 метара. Сребрну медаљу освојила је њена сународница Сенди Морис, који је прескочила 4,85 метара. Бронзано одличје је припало Словенки Тини Шутеј са прескочених 4,80 метара. Словенка је са 37 година остварила највећи успех у каријери и домогла се светске бронзе. У Токио је дошла са деветим резултатом по вредности и прескочених 4,75. Међутим, када је било најважније успела је да надмаши себе. Прво је у трећем покушају прескочила поменутих 4,75, а онда у другом успела да иде изнад 4,80 метара. Када је Чехиња Швабикова срушила летвицу на 4,85 било је јасно да ће медаља завршити око врата Словенке. До сада је у каријери била друга и трећа на светским шампионатима у дворани, има и европску бронзу на отвореном, али је ово без сумње највећи домет у каријери.
Сјајна трка и завршница виђена је на 1.500 метара у конкуренцији мушкараца. Велико изненађење је направио Португалац Исак Надер. Надер је био најбржи са резултатом од три минута, 34 секунде и 10 стотинки. У фото финишу је престигао Британца Џејка Вајтмана, шампиона планете из 2022. године и дошао до највећег успеха у каријери. Сребро је освојио Британац Џејк Вајтман (3:32.12), који је био само две стотинке спорији. Треће место припало је Кенијцу Рејнолду Черијоту са 3:34,25.
Кенијка Фејт Черотич је у финалу трке на 3000 метара стипл чез захваљујући невероватној завршници у последњих 150 метара стигла до највишег места на постољу. Штоперицу је зауставила у времену рекорда шампионата света на 8:51,59. Први фаворит, олимпијска шампионка и бранилац титуле Кенијка Винфред Јави, која трчи за Бахреин била је друга (8:56.46), док је бронза припала Етиопљанки Сембо Алмајев (8:58.86).