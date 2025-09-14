overcast clouds
НАСЛЕДИЛА ИВАНУ ШПАНОВИЋ НА ТРОНУ: Тара Дејвис-Вудхол објединила олимпијску и светску титулу

14.09.2025. 15:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ashley Landis

Американка Тара Дејвис-Вудхол освојила је злато у скоку удаљ на Светском првенству у Токију.

До прве светске титуле дошла је водећим резултатом у свету ове сезоне - 7,13 метара и тако наследила нашу Ивану Шпановић на трону, пошто Српкиња није бранила титулу, јер ће се такмичити у троскоку. 

Дејвис-Вудхол је објединила олимпијску и светску титулу, а иза себе је оставила Немицу Малајику Михамбо (6,99 м) и бронзану Наталију Линарес из Колумбије (6,92 м). 

 

сп у атлетици ивана шпановић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
