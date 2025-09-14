НАСЛЕДИЛА ИВАНУ ШПАНОВИЋ НА ТРОНУ: Тара Дејвис-Вудхол објединила олимпијску и светску титулу
14.09.2025. 15:08 15:09
Американка Тара Дејвис-Вудхол освојила је злато у скоку удаљ на Светском првенству у Токију.
До прве светске титуле дошла је водећим резултатом у свету ове сезоне - 7,13 метара и тако наследила нашу Ивану Шпановић на трону, пошто Српкиња није бранила титулу, јер ће се такмичити у троскоку.
Дејвис-Вудхол је објединила олимпијску и светску титулу, а иза себе је оставила Немицу Малајику Михамбо (6,99 м) и бронзану Наталију Линарес из Колумбије (6,92 м).