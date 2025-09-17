overcast clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АНГЕЛИНА ТОПИЋ У ЧЕТВРТАК У КВАЛИФИКАЦИЈАМА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ТОКИЈУ: У најјачој конкуренцији бориће се за улазак у финале у скоку увис

17.09.2025. 14:35 14:39
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
angelina topic
Фото: Ангелина Топић скаче увис за ново финале, фото: Европска атлетика

Ангелина Топић ће у четвртак у 12.15 часова скакати увис у квалификацијама на Светском првенству у Токију.

У најјачој могућој конкуренцији бориће се за улазак у финале, у ком је и била на претходној планетарној смотри, на којој је дебитовала у сениорској конкуренцији. Тада је, у Будимпешти 2023. освојила седмо место резултатом 1,94 м. 

Сада, са 20 година, сениорска државна рекордерка Србије (1,98 метара) поново ће покушати да се домогне завршнице. Ове сезоне јој је најбоље остварење 1,96 м из фебруара и мораће боље од тога ако буде желела да се нађе у игри за одличје. Прво, наравно, мора да прође квалификације, а норма за финале је 1,97 м, или 12 најбољих на основу резултата. Ангелина ће скакати у А групи. 

Неће Ангелина имати лак посао, поготово у борби за постоље, јер су на стартној листи три атлетичарке које доминирају последње четири године. То су светска рекордерка и актуелна олимпијска првакиња Јарослава Махучик из Украјине (2,10 м) и аустралијски тандем – Никола Олислагерс, светска шампионка у дворани и бранитељка титуле у Токију Еленор Петерсон. У поменутом периоду нико сем њих три није узео титулу на великим светским такмичењима, а на Олимпијским играма у Паризу 2024. и на претходном СП 2023. све три су биле на подијуму. Такође, пет девојака је ове сезоне прескочило 2,00 м. 

К. Б. 

ангелина топић светско првенство токио скок увис
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДЕ СРПСКЕ АТЛЕТИКЕ СПРЕМНЕ ЗА СП – Вилагош: Велика очекивања, Топић: Медаља неће бити „јефтина“ као у Паризу
спорт

ЗВЕЗДЕ СРПСКЕ АТЛЕТИКЕ СПРЕМНЕ ЗА СП – Вилагош: Велика очекивања, Топић: Медаља неће бити „јефтина“ као у Паризу

25.08.2025. 13:40 13:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИВАНА ШПАНОВИЋ БЕЗ ФИНАЛА НА СП: Стала у квалификацијама на дебију у троскоку
спорт

ИВАНА ШПАНОВИЋ БЕЗ ФИНАЛА НА СП: Стала у квалификацијама на дебију у троскоку

16.09.2025. 13:35 14:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЈЕ СКОК УДАЉ ВЕРОВАТНО БИХ ПЛАКАЛА – Ивана Шпановић након елиминације на СП: Леп крај године и добра подлога за зиму
спорт

ДА ЈЕ СКОК УДАЉ ВЕРОВАТНО БИХ ПЛАКАЛА – Ивана Шпановић након елиминације на СП: Леп крај године и добра подлога за зиму

16.09.2025. 16:04 16:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛИЦА ГАРДАШЕВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Скок од 6,41 метар није био довољан за пласман међу 12 најбољих
gardasevic

МИЛИЦА ГАРДАШЕВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Скок од 6,41 метар није био довољан за пласман међу 12 најбољих

Српска атлетичарка Милица Гардашевић није успела да се пласира у финале у дисциплини скок удаљ на Светском првенству Токију.
13.09.2025. 13:07 13:12
Више о теми
СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више
sinancevic

СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Прве медаље отишле Канађанину Евану Данфију и Шпанкињи Марији Перезе у ходању на 35 километара
danfi

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Прве медаље отишле Канађанину Евану Данфију и Шпанкињи Марији Перезе у ходању на 35 километара

Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више
sinancevic

СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више

13.09.2025. 08:57 09:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај