АНГЕЛИНА ТОПИЋ У ЧЕТВРТАК У КВАЛИФИКАЦИЈАМА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ТОКИЈУ: У најјачој конкуренцији бориће се за улазак у финале у скоку увис
Ангелина Топић ће у четвртак у 12.15 часова скакати увис у квалификацијама на Светском првенству у Токију.
У најјачој могућој конкуренцији бориће се за улазак у финале, у ком је и била на претходној планетарној смотри, на којој је дебитовала у сениорској конкуренцији. Тада је, у Будимпешти 2023. освојила седмо место резултатом 1,94 м.
Сада, са 20 година, сениорска државна рекордерка Србије (1,98 метара) поново ће покушати да се домогне завршнице. Ове сезоне јој је најбоље остварење 1,96 м из фебруара и мораће боље од тога ако буде желела да се нађе у игри за одличје. Прво, наравно, мора да прође квалификације, а норма за финале је 1,97 м, или 12 најбољих на основу резултата. Ангелина ће скакати у А групи.
Неће Ангелина имати лак посао, поготово у борби за постоље, јер су на стартној листи три атлетичарке које доминирају последње четири године. То су светска рекордерка и актуелна олимпијска првакиња Јарослава Махучик из Украјине (2,10 м) и аустралијски тандем – Никола Олислагерс, светска шампионка у дворани и бранитељка титуле у Токију Еленор Петерсон. У поменутом периоду нико сем њих три није узео титулу на великим светским такмичењима, а на Олимпијским играма у Паризу 2024. и на претходном СП 2023. све три су биле на подијуму. Такође, пет девојака је ове сезоне прескочило 2,00 м.
К. Б.