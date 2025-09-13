СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више
Армин Синанчевић није успео да се пласира у финале бацања кугле на Светском првенству у Токију.
Српски рекордер са 21,88 метара тако није успео да се умеша у борбу за одличја.
Репрезентативац Србије је у последењем хицу бацио 20,18 метара, али то нажалост није било довољно да уђе међу 12 најбољих. За пролаз у борбу за медаље требало је да се баци 21 центиметар више.
Освојио је 16. место, док је као последњи у борбу за медаље ушао Пољак Конрад Буковјецки са 20,38 метара.
Армин је у прва два хица преступио, трећи је био сасвим солидан, међутим недовољан да се у изузетно јакој конкуренцији домогне места у финалу.
Најбољи у прелиминарној рунди је био Том Волш са Новог Зеланда са 21,74. Финале је на програму у суботу од 14.10 часова.
„Није био мој дан. Раније сам лакше решавао квалификације на светским првенствима и улазио у финале. Дао сам све од себе. Међутим, фалио ми је тај 21 центиметар у последњем хицу. Идемо даље“, биле су прве речи Синанчевића.
Да ли је био неки проблем у та прва два хица када сте преступили?
„Загревање сам одлично одрадио. Тај први хитац сам технички слабије одрадио и он ме избацио са пута. Требало је већ у другом да пребацим 20,50 или 20,60 и онда да трећи буде још бољи. Међутим, ништа није било по плану.
Није био неки спектакуларан резултат потребан за финале?
„Па искрено сам очекивао око 20,90. Због тога је жал још и већи.
Да ли вам је сметало што су квалификације биле ујутру?
„Јесте незгодно, али свима нам је исто. Две групе, ујутру, поштено. Нема ту никаквог изговора“.
Колико сте успели да се аклиматизујете?
„Искрено јесам. Мислим да сам поподне био спреман за много бољи резултат, али о томе сада не вреди причати.
Планови за наредни период?
„Планови… Припреме за Светско првенство у дворани и Европско на отвореном наредне године“, закључио је Синанчевић.