overcast clouds
21°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више

13.09.2025. 08:57 09:10
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
sinancevic
Фото: OKS

Армин Синанчевић није успео да се пласира у финале бацања кугле на Светском првенству у Токију.

Српски рекордер са 21,88 метара тако није успео да се умеша у борбу за одличја. 

Репрезентативац Србије је у последењем хицу бацио 20,18 метара, али то нажалост није било довољно да уђе међу 12 најбољих. За пролаз у борбу за медаље требало је да се баци 21 центиметар више.

Освојио је 16. место, док је као последњи у борбу за медаље ушао Пољак Конрад Буковјецки са 20,38 метара.

Армин је у прва два хица преступио, трећи је био сасвим солидан, међутим недовољан да се у изузетно јакој конкуренцији домогне места у финалу.

Најбољи у прелиминарној рунди је био Том Волш са Новог Зеланда са 21,74. Финале је на програму у суботу од 14.10 часова.

„Није био мој дан. Раније сам лакше решавао квалификације на светским првенствима и улазио у финале. Дао сам све од себе. Међутим, фалио ми је тај 21 центиметар у последњем хицу. Идемо даље“, биле су прве речи Синанчевића.

Да ли је био неки проблем у та прва два хица када сте преступили?

„Загревање сам одлично одрадио. Тај први хитац сам технички слабије одрадио и он ме избацио са пута. Требало је већ у другом да пребацим 20,50 или 20,60 и онда да трећи буде још бољи. Међутим, ништа није било по плану.

Није био неки спектакуларан резултат потребан за финале?

„Па искрено сам очекивао око 20,90. Због тога је жал још и већи.

Да ли вам је сметало што су квалификације биле ујутру?

„Јесте незгодно, али свима нам је исто. Две групе, ујутру, поштено. Нема ту никаквог изговора“.

Колико сте успели да се аклиматизујете?

„Искрено јесам. Мислим да сам поподне био спреман за много бољи резултат, али о томе сада не вреди причати.

Планови за наредни период?

„Планови… Припреме за Светско првенство у дворани и Европско на отвореном наредне године“, закључио је Синанчевић.

 

армин синанчевић светско првенство бацање кугле
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АРМИН СИНАНЧЕВИЋ ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ: Отварање у Прибоју, циљ Светско првенство у Токију
sinancevic

АРМИН СИНАНЧЕВИЋ ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ: Отварање у Прибоју, циљ Светско првенство у Токију

22.04.2025. 15:28 15:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА СА ШЕСТОРО АДУТА – Почиње Светско првенство у атлетици: Ивана у троскоку, Армин и Милица пробијају лед

Вилагош и Топић узданице

спорт

СРБИЈА СА ШЕСТОРО АДУТА – Почиње Светско првенство у атлетици: Ивана у троскоку, Армин и Милица пробијају лед

12.09.2025. 12:48 12:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај