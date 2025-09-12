Вилагош и Топић узданице
СРБИЈА СА ШЕСТОРО АДУТА – Почиње Светско првенство у атлетици: Ивана у троскоку, Армин и Милица пробијају лед
Највећи спортски догађај ове године на свету, 20. Светско првенство у атлетици у Токију, почиње у суботу и трајаће до 21. септембра.
Србија ће на најважнијем такмичењу „краљице спортова“ у овој сезони имати шесторо представника.
Ивана Шпановић је актуелна светска првакиња у скоку удаљ, али неће бранити титулу освојену у Будимпешти 2023. Наша најбоља атлетичарка икада први пут ће се на великој смотри надметати у троскоку.
Милица Гардашевић ће тако бити једина у даљу на залетишту на Националном стадиону Јапана. Изаћи ће у суботу на борилиште у квалификацијама и покушаће да се домогне финала. За то ће бити потребно да прескочи норму од 6,75 метара, или да се нађе међу 12 најбољих на основу резултата. Миличино најбоље остварење ове сезоне је управо колико и задати стандард за улазак у завршницу, док јој је лични рекорд 6,91 м.
Много се очекује од младих звезда Адриане Вилагош у бацању копља и Ангелине Топић у скоку увис. Биће им ово друго светско сениорско првенство у каријерама, након дебија пре две године у главном граду Будимпеште. Конкуренција ће бити најјача могућа, али су наше узданице већ показале да могу да се носе са далеко искуснијим.
Вилагош ће на залетишту имати и колегиницу из националног тима, Марију Вученовић, а једини мушки представник биће Армин Синанчевић у бацању кугле. Вицешампион Европе из 2022. године враћа се на познати стадион, на ком је на Олимпијским играма 2021. заузео седмо место.
Ово СП је друго најкасније организовано у историји, након Дохе 2019, због великих врућина у земљи домаћина. Уобичајени термин је почетак или средина августа. Јапан је прва земља која је три пута била организатор СП, након Токија 1991. и Осаке 2007.
У Токију ће се окупити више од 2.000 спортиста из више од 200 земаља. Такмичиће се у 49 дисциплина – 24 мушких, исто толико женских и у микс штафети. Онај ко постане првак света зарадиће 70.000 америчких долара, сребро је на цифри од 35.000, а бронза на 22.000. Титулу брани њих десеторо – Мондо Дуплантис (мотка), Фејт Кипјегон (1.500 м), Ноа Лајлс (100 и 200 м), Јарослава Махучик (скок увис), Рајан Краузер (бацање кугле), Фемке Бол (400 препоне), Нирај Чопра (копље), Јулимар Рохас (троскок), Јакон Ингебригцен (5.000) и домаћа звезда Харука Китагучи (копље).
Национални стадион
Национални стадион на ком ће се одржати СП у атлетици, изграђен је 1958. године као главни објекат за 3. Азијске игре, као и за Олимпијске игре 1964. У великој мери је реконструисан за друге ОИ одржане у Токију – 2021, а сви радови су били завршени у новембру 2019. Капацитет му је 68.000 места.
Распоред наших
Квалификације
Субота
Армин Синанчевић, бацање кугле (3.55)
Милица Гардашевић, скок удаљ (11.30)
Армин Синанчевић, бацање кугле финале (14.10)
Уторак 16. септембар
Ивана Шпановић, троскок (12.40)
Четвртак 18. септембар
Ангелина Топић, скок увис (12.15)
Петак 19. септембар
Адриана Вилагош и Марија Вученовић, бацање копља (12.30/14)