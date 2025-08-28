clear sky
АДРИАНА ВИЛАГОШ ДРУГА У ФИНАЛУ: Дијамантски трофеј опет измакао нашој атлетичарки, следи СП у Токију

28.08.2025. 21:14 21:16
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/Laurent Gillieron/Keystone via AP

Атлетичарка Србије Адриана Вилагош освојила је друго место у бацању копља у финалу Дијамантске лиге резултатом 62,96 метара.

Ово је 21-годишњој државној сениорској рекордерки друго учешће у завршници овог престижног светског такмичења у ком је поновила пласман од прошле године. Дијамантски трофеј намењен најбољој у овој дисциплини освојила је Гркиња Елина Ценко даљином 64,57 м из првог покушаја. 

Била је ово уједно и последња провера пред главну смотру у сезони – Светско првенство у Токију, које почиње 13. септембра. 

Вилагош није добро почела финале. У прве две серије бацила је 59,96 м и 59,23 м, да би у правом тренутку, у трећем покушају „скочила“ на другу позицију хицем од 62,96 м. Испред је била само Ценко, Адрианина ривалка још из млађих категорија, са 64,57 м из прве серије. 

У четвртом бацању Вилагош је опет забележила слабији резултат – 59,15 м, али је потом уследио још један преко 60 м – 61,47 м, последњи покушај није искористила да претекне водећу Гркињу, јер је копље „летело“ до 61,89 м. 

Резултати финала 

1. Елина Ценко (Грчка) 64,57 м 

2. Адриана Вилагош (Србија) 62,96 м 

3. Џоен Дуплесис (Јужноафричка Република) 62,26 м 

4. Мекензи Литл (Аустралија) 61,96 м 

5. Флор Денис Руиз Хуртадо (Колумбија) 60,86 м 

6. Харука Китагучи (Јапан) 60,72 м

Спорт Остали спортови
