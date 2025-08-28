АДРИАНА ВИЛАГОШ ДРУГА У ФИНАЛУ: Дијамантски трофеј опет измакао нашој атлетичарки, следи СП у Токију
Атлетичарка Србије Адриана Вилагош освојила је друго место у бацању копља у финалу Дијамантске лиге резултатом 62,96 метара.
Ово је 21-годишњој државној сениорској рекордерки друго учешће у завршници овог престижног светског такмичења у ком је поновила пласман од прошле године. Дијамантски трофеј намењен најбољој у овој дисциплини освојила је Гркиња Елина Ценко даљином 64,57 м из првог покушаја.
Била је ово уједно и последња провера пред главну смотру у сезони – Светско првенство у Токију, које почиње 13. септембра.
Вилагош није добро почела финале. У прве две серије бацила је 59,96 м и 59,23 м, да би у правом тренутку, у трећем покушају „скочила“ на другу позицију хицем од 62,96 м. Испред је била само Ценко, Адрианина ривалка још из млађих категорија, са 64,57 м из прве серије.
У четвртом бацању Вилагош је опет забележила слабији резултат – 59,15 м, али је потом уследио још један преко 60 м – 61,47 м, a последњи покушај није искористила да претекне водећу Гркињу, јер је копље „летело“ до 61,89 м.
Резултати финала
1. Елина Ценко (Грчка) 64,57 м
2. Адриана Вилагош (Србија) 62,96 м
3. Џоен Дуплесис (Јужноафричка Република) 62,26 м
4. Мекензи Литл (Аустралија) 61,96 м
5. Флор Денис Руиз Хуртадо (Колумбија) 60,86 м
6. Харука Китагучи (Јапан) 60,72 м