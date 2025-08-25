Српска атлетичарка одустала од операције
ИВАНА ШПАНОВИЋ О ТРОСКОКУ НА СП: Са мном се никада не зна, не могу да кажем да ћу да скочим 15 метара
Најбоља атлетичарка Србије Ивана Шпановић такмичиће се на предстојећем Светском првенству у Токију у троскоку.
Ученица Горана Обрадовића је недавно одлучила да се на предстојећем СП на отвореном, које ће бити одржано од 13. до 21. септембра, фокусира на троскок, а не на скок удаљ у којој је актуелна планетарна шампионка.
– Мени је задовољство што са 35 година поново наступам на Светском првенству, али овог пута у другој дисциплини. То је лепо освежење, најлепше од свега је што је после две године са проблемима са повредама. Одустала сам од операције, то је најбоља одлука коју смо могли да донесемо. На крају је довело до тога да ћу се у Токију појавити у новој дисциплини. Мислим да је једини начин због ког све ово радим толико дуго је што ми је примарно да у томе уживам. Тако увек могу наћи инспирацију и мотивацију – рекла је Ивана која ће седми пут учествовати на СП.
Ивана Шпановић је изјавила да је задовољна што српски тим путује раније на СП.
– Овог пута желимо да урадимо нешто што је сигурно добро. Не би сви радили да нема смисла. Ја сам иначе волела да долазим два дана раније пре почетка такмичења. Кад сам била млађа пријало ми је да не будем део целе те атмосфере да се не би емотивно трошила. Овога пута идемо да не би то био пресудни фактор за мој наступ. Пре тога одлазимо на припреме, али се за Токио свакако се спремамо да будемо максимално добри – истакла је Шпановић.
Српска атлетичарка је навела да је инспирисана за троскок.
– Не могу да кажем да ћу да скочим 15 метара, са мном се никада не зна. Јесам инспирисана, све те сегменте за троскок радим цео живот у сегменту скока удаљ. Мислим да ће бити занимљивије, много ствари смо морали да променимо у тренингу, како не би размишљали да ли ће повреда да се обнови. То је донело да свој залет не могу да произведем, бол се толико увукао у подсвест да психолошли не могу да пређем праг да схватим да немам бол и не могу да се опустим у залету. Тај мој стил трчања се изгубио из тог разлога, али смо видели да је то простор и предност за троскок. Ја сам пресрећна што ћу наступати на СП, знам циљеве и реалне могућности – нагласила је Шпановић.
Србију ће на СП представљати и Ангелина Топић, Адриана Вилагош, Милица Гардашевић, Марија Вученовић и Армин Синанчевић.
– Сви знамо да је у континуираном раду, у стварима које радимо сваки дан, тешко ослањати се на мотивацију. Ми се мењамо, увек има нових изазова, али увек треба остати фокусиран циљу. Када се на крају окупимо са људима са којима исту ствар гледамо на исти начин, онда буде лакше. Оне јесу млађе, али свака је свој пут крчила на свој начин. Свака од њих је борбена и желим им сву срећу и на овом и на другим такмичењима. Сви се на залетишту боримо за исту ствар, али свака мора себи да верује највише – додала је Шпановић.
Адриана Вилагош ће се на СП борити за медаљу у бацању копља.
– Пред моје прво СП била сам нервозна и питала сам Ивану како се носи са тиме. Рекла је да је битно да верујемо у себе, да знам за шта сам способна и то стално себи понављам – навела је Вилагош.
Вилагош је навела да ће се на СП борити за највећи пласман.
– Ово је била успешна сезона, освојила сам добре пласмане, имала сам прилике да се такмичим са најбољима. Надам се да ћемо се лепо припремити за Токио, имамо више од три недеље. Идемо тамо са великим очекивањима. Циљ ми је да се такмичим за највећи пласман – истакла је Вилагош.
Ангелина Топић ће наступити у дисциплини скок увис.
– Последњи пут када је овакво СП било на крају сезоне, 2019. у Дохи, када сам имала 14 година, али што се тиче моје каријере ово је први пут да ћу искусити овакву сезону. Бољи је систем, јер смо раније средином августа имали још такмичења. Потом бисмо после неког пика сезоне имали још Дијамантских лига на којима не би били на истом нивоу који бисмо хтели – изјавила је Топић.
Ангелина Топић је изјавила да очекује велику конкуренцију на СП.
– Што се тиче конкуренције изузетно је јака ове године, јача него прошле године. Неминовно је да ће борба за медаљу бити на изузетно великом нивоу. Биће јако тешко да медаља буде 'јефтина' као у Паризу. Очекујем изузетно такмичење, девојке су ове године остваривале невероватне резултате. Остајем фокусирана на себе, јер на резултат ривалки не могу да утичем, а на свој могу – рекла је Топић.
Милица Гардашевић изјавила је да очекује добар резултат на СП у скоку удаљ.
– Није реално да очекујемо да будемо у најбољој форми 12 месеци годишње. У зимској сезони сам најбоље скокове правила на ЕП. Очекујем од себе да то поновим и на крају летње сезоне и да ћу имати најбоље резултате. Такмичим се први дан, остало је непуне три недеље до почетка СП. База је одавно урађена, остале су ситнице као исхрана и сан. Идемо у Токио доста раније, па ћемо видети како ће нас то послужити – истакла је Гардашевић.
Биће захтевно освојити медаљу, навела је Милица Гардашевић.
– Не потцењујем конкуренцију, ту долазе најбољи, тако да ја не могу на њихов резултат утицати. Имам довољно искуства да се фокусирам на ситнице и грешке које правим. Гледам да се растеретим од неких других ствари, квалификације су увек тежи део посла. Долазимо да скачемо најбоље што можемо, а ту не добијаш медаље. Квалификацијама треба приступити као да је финале – закључила је Гардашевић.
Марија Вученовић ће наступити на СП у дисциплини бацање копља.
– Што се мог искуства тиче, биће сада много лакше, јер идем други пут у Токио. Углавном сам живела на западној страни, лакше ми је да се навикнем на минус него на плус. Имам сада искуства и верујем да нећу правити исте грешке као раније – рекла је Вученовић.
Марија Вученовић је изјавила да би била задовољна пласманом у финале СП.
– Токио ми је прошлог пута био пресудан за самопоуздање. Сада се осећам веома добро. Бићу задовољна да прођем квалификације и у финалу је све могуће. Циљам да бацим лични рекорд што мислим да ће довести до добрих резултата. Срећна сам што ће квалификације бити предвече. Прошли пут у Токију моја група је била у 8.30 ујутру... Сада могу да се наспавам и мислим да ће то бити велики плус", навела је Вученовић.
На СП ће наступити и Армин Синанчевић, који се тренутно налази на припремама у Бару.