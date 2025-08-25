ЗВЕЗДЕ СРПСКЕ АТЛЕТИКЕ СПРЕМНЕ ЗА СП – Вилагош: Велика очекивања, Топић: Медаља неће бити „јефтина“ као у Паризу
На предстојећем Светском првенству у атлетици у Токију такмичиће се и младе звезде Адриана Вилагош и Ангелина Топић.
На конференцији за медије Српског атлетског савеза говориле су о очекивањима на овој смотри.
Вилагош је са 21 годином власница државних рекорда у свим узрасним категоријама у бацању копља.
– Пред моје прво Светско првенство у Будимпешти 2023. била сам нервозна и питала сам Ивану Шпановић како се носи са тиме. Рекла је да је битно да верујемо у себе, да знам за шта сам способна и то стално себи понављам – навела је Вилагош.
Чланица АК ТСЦ из Бачке Тополе је навела да ће се на СП борити за највећи пласман.
– Ово је била успешна сезона, освојила сам добре пласмане, имала сам прилике да се такмичим са најбољима. Надам се да ћемо се лепо припремити за Токио, имамо више од три недеље. Идемо тамо са великим очекивањима. Циљ ми је да се такмичим за највећи пласман – истакла је Вилагош.
Ангелина Топић, такође има одличну сезону иза себе, а 20-годишња скакачица увис спремна је за добар резултат.
– Последњи пут када је овакво СП било на крају сезоне, 2019. у Дохи, када сам имала 14 година, али што се тиче моје каријере ово је први пут да ћу искусити овакву сезону. Бољи је систем, јер смо раније средином августа имали још такмичења. Потом бисмо после неког пика сезоне имали још Дијамантских лига на којима не бисмо били на истом нивоу који бисмо хтели – изјавила је Топић.
Она очекује јаку конкуренцију на СП.
– Конкуренција је јача него прошле године. Неминовно је да ће борба за медаљу бити на изузетно великом нивоу. Биће јако тешко да медаља буде „јефтина“ као у Паризу. Очекујем изузетно такмичење, девојке су ове године остваривале невероватне резултате. Остајем фокусирана на себе, јер на резултат ривалки не могу да утичем, а на свој могу – рекла је Топић.