АДРИАНА ВИЛАГОШ У ФИНАЛУ ДИЈАМАНТСКЕ ЛИГЕ: Победом у Лозани направила увод за СП
Атлетичарка Србије Адриана Вилагош победила је у бацању копља на митингу Дијамантске лиге у Лозани.
Чланица Атлетског клуба ТСЦ из Бачке Тополе забележила је резултат 63,02 метра у трећој серији, који јој је донео први тријумф ове сезоне у овом престижном такмичењу и осам поена, колико се добија за прво место.
Овим је 21-годишња Адриана на збиру од 22 бода и тако је обезбедила финале Дијамантске лиге, које ће се одржати 27. и 28. августа у Цириху. У финалу су већ место осигурале њена велика ривалка из млађих категорија Гркиња Елина Ценко и Јужноафриканка Џоен ду Плесис. Биће то једна од последњих провера пред најважније такмичење сезоне – Светско првенство у Токију, које почиње ван уобичајеног термина у августу, с обзиром на врућине у Јапану и трајаће од 12. до 28. септембра.
Ово је био трећи митинг Дијамантске лиге за Адриану у сезони. У Рабату је била друга резултатом 63,25 м, као и у Ослу (63,78 м).
На митингу у Лозани, девојка из Малог Иђоша, коју тренира мајка Ђерђи, имала је четири хица преко 60 метара. Такмичење је почела даљином 62,83 м, па је затим бацила 60,32 м, те 63,02 м, 60,47 м, 50,33 м и преступ у последњој серији.
Ове сезоне је актуелна сениорска двострука вицешампионка Европе поправила лични, па и сениорски државни рекорд, на 67,22 м.
Олимпијска и светска првакиња Јапанка Харука Китагучи није имала свој дан, па је била последња, десета, са слабим остварењем од 50,93 м. Друго место освојила је Ду Плесис (58,89 м), а треће Ценко (58,82 м).
У финалу бацања копља у Дијамантској лиги су:
Елина Ценко (Грчка) 27 поена
Џоен ду Плесис (Јужна Африка) 23
Адриана Вилагош (Србија) 22
Харука Китагучи (Јапан) 13
Мекензи Литл (Аустралија) 10
Флор Дениз Руиз Хуртадо (Колумбија) 8