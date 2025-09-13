МИЛИЦА ГАРДАШЕВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Скок од 6,41 метар није био довољан за пласман међу 12 најбољих
Српска атлетичарка Милица Гардашевић није успела да се пласира у финале у дисциплини скок удаљ на Светском првенству Токију.
Чланица Новосадске Војводине после три серије није успела да прескочи задату норму од 6,75 метара. Али, ни да досегне даљину која би је одвела у финале које је на програму у недељу од 13.40 часова по нашем времену. Најбољи скок јој је био из прве серије од 6,41 метар што је на крају било довољно за 21. позицију.
Изгледа да то није било вече за нашу девојку, јер је Миличино најбоље остварење ове сезоне управо колико и задати стандард за улазак у завршницу, док јој је лични рекорд 6,91 метара.
Милица Гардашевић је скакала у Б квалификационој групи. У првој серији Гардашевићева је скочила 6,41 метар што ју је тада држало међу првих 12 у обе групе. Али, већ после друге серије у којој је Милица скочила 6,34 метара била је потиснута на 20. позицију, јер су многе девојке скочиле боље од ње. У трећој серији требала јој је даљина од 6,60 да би се пласирала међу 12 најбољих, али Гардашевићева није успела да је досегне. Доскочила је само до 6,38 метара. У својој Б групи на крају је била 11, а укупно је заузела 21. позицију.
Најбољи скок у квалификацијама имала је Американка Тара Дејвис-Вудхол са 6,88 метара.
Г. М.