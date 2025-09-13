СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Прве медаље отишле Канађанину Евану Данфију и Шпанкињи Марији Перезе у ходању на 35 километара
Канађанин Еван Данфи и Шпанкиња Марија Перез први су шампиони света на планетарном првенству, које је у суботу рано ујутро почело у Токију.
Њих двоје су славили у дисциплини ходање на 35 километара.
У конкуренцији мушкараца у изузетно тешким временским условима због велике влаге, виђена је драматична трка. Јапанци Кацуки и Кавано, као и Еквадорац Давид Хуртадо су били у вођство све до седам километара до краја, док је Данфи био четврти.
Тада су Јапанце ухватили грчеви, док је Хуртадо кажњен са три минута казне стајања. То је искористио Данфи и стигао до највећег успеха у каријери. До циља је стигао за 2:28;22 сати.
Сребро је завршило око врата Бразилца Каја Бонфима, који је за победником каснио 33 секунде, док је Хајато Кацуки успео некако да преброди проблеме и домогне се бронзаног одличја са временом 2:29;16.
Код дама је Марија Перез практично од почетка контролисала дешавања на стази. На 25 километру се одвојила од једине ривалке Италијанке Антонеле Палмизано и стигла до убедљиве победе са сјајних 2:39:01 сати.
Италијанка Антонела Палмисано освојила је сребрну медаљу (2:42.24), док је треће место заузела Паула Милена Торес из Еквадора (2:42.44).