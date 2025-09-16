ДА ЈЕ СКОК УДАЉ ВЕРОВАТНО БИХ ПЛАКАЛА – Ивана Шпановић након елиминације на СП: Леп крај године и добра подлога за зиму
Ивана Шпановић није успела да се пласира у финале троскока на Светском првенству у Токију.
Резултатом 13,82 заузела је 16. место на дебију у овој дисциплини на великим такмичењима.
– Не могу да кажем да сам супер задовољна, очекивала сам да ћу бити способна да скачем на нивоу на ком сам скакала током године, што је било очекивано да ће бити потребно за финале. С друге стране, знала сам да могу, али знамо шта је троскок, па је онда било очекивано да може нешто и овако да се деси, с обзиром на то да само пет месеци тренирам ову дисциплину. Нисам задовољна, а с друге стране јесам јер сам с тако мало припрема потпуно неплански завршила на светском првенству, у троскоку. Мислим да је ово леп крај године, након претходне две и повреде Ахилове тетиве дошла сам потпуно здрава и то нам је добра подлога за припрему зимске сезоне – рекла је Ивана Шпановић.
Место у финалу је било на 14,00 метара колико је скочила дванаестопласирана Туркиња, која је последња отишла у завршницу.
– Очекивали смо да ће око 14,10 метараа бити потребно за финале, али опет, троскок је потпуно другачији од скока удаљ. Да је скок удаљ вероватно бих плакала, а с обзиром да је троскок сви се смејемо у групи, зато што једноставно све оно сам радила у скоку удаљ и скакала седам метара је у потпуности, строго забрањено у троскоку, потпуно је технички другачији – додала је Ивана.