16.09.2025.
НОВИ КАПИТЕН ЗВЕЗДЕ СЕ ПРИКЉУЧИО ЕКИПИ – Добрић: Нови тим, атмосфера позитивна

16.09.2025. 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ABA liga/Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Нови капитен кошаркаша Црвене звезде Огњен Добрић се у уторак прикључио припремама екипе после завршетка обавеза са репрезентацијом на недавно завршеном Европском првенству.

Вратио сам се коначно у екипу, што ми је јако драго. Ради се о новом тиму и срећан сам што сам део свега тога. Делује да је атмосфера јако позитивна и да се ради у одличном интензитету, што је јако битно у овом периоду. Искрено, не могу да дочекам почетак сезоне, прву утакмицу и све то жељно ишчекујем – рекао је Добрић за клупске друштвене мреже.

Нови капитен Звезде је открио да је имао мање здравствене проблеме.

Имао сам мало проблема, ништа страшно. Догодио се неки пад на последњој утакмици, али то ће да се санира у наредних пар дана и то ће бити како треба. Могу да тренирам са екипом на 100 одсто закључио је Добрић.

Звезда је претходног викенда играла на турниру на Кипру, а наредног викенда ће играти на турниру на грчком острву Криту. Звезда ће у петак од 17 часова по српском времену играти против освајача Евролиге Фенербахчеа, а у зависности од резултата тог меча у суботу ће или на победника или на пораженог из дуела Олимпијакос - Олимпија Милано. 

кк црвена звезда огњен добрић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
