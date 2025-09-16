НОВИ КАПИТЕН ЗВЕЗДЕ СЕ ПРИКЉУЧИО ЕКИПИ – Добрић: Нови тим, атмосфера позитивна
Нови капитен кошаркаша Црвене звезде Огњен Добрић се у уторак прикључио припремама екипе после завршетка обавеза са репрезентацијом на недавно завршеном Европском првенству.
– Вратио сам се коначно у екипу, што ми је јако драго. Ради се о новом тиму и срећан сам што сам део свега тога. Делује да је атмосфера јако позитивна и да се ради у одличном интензитету, што је јако битно у овом периоду. Искрено, не могу да дочекам почетак сезоне, прву утакмицу и све то жељно ишчекујем – рекао је Добрић за клупске друштвене мреже.
Нови капитен Звезде је открио да је имао мање здравствене проблеме.
– Имао сам мало проблема, ништа страшно. Догодио се неки пад на последњој утакмици, али то ће да се санира у наредних пар дана и то ће бити како треба. Могу да тренирам са екипом на 100 одсто – закључио је Добрић.
Звезда је претходног викенда играла на турниру на Кипру, а наредног викенда ће играти на турниру на грчком острву Криту. Звезда ће у петак од 17 часова по српском времену играти против освајача Евролиге Фенербахчеа, а у зависности од резултата тог меча у суботу ће или на победника или на пораженог из дуела Олимпијакос - Олимпија Милано.