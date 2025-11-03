overcast clouds
ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ ЕМОТИВАН ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД НОВОСАЂАНИМА: "Ја сам историја Војводине – победио сам, али толико је волим..."

03.11.2025. 12:14 12:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
vasiljevic
Фото: ФК ИМТ

Зоран Васиљевић, тренер ИМТ-а, имао је емотивно излагање након победе његовог тима над Војводином (3:1) у 14. колу Суперлиге Србије.

Новосађани су након победе над Звездом у дербију почеле да верују и у освајање титуле, али их је њихов човек спустио на земљу. 

"Ја сам историја Војводине. Провео сам овде 15 година, каже ми жена из књиговођства клуба да сам једини човек који овде има досије од два метра. Радио сам од петлића, пионира, помоћног тренера, био вршилац дужности стручног штаба, све сам радио, само нисам добио прилику да будем шеф стручног штаба. Никада нисам говорио да треба да будем први тренер клуба, али с обзиром да сам Воши извео на пут најмање петнаестак професионалних фудбалера, три капитена, Радоју, Полетановића, Иванића и да сам са њима освојио Куп, заједно са покојним Миланом Косановићем, када је шеф био Ранко Бабић Соса, онда ме срце заболи што нисам никад добио прилику", рекао је Васиљевић на ту тему.

Наставио је да прича о горко-слатком укусу који је ова победа оставила. 

"Увек ми буде тешко када долазим у Нови Сад, волим да победим, а када изгубим заплачем. Емоције су ми и сада подељене, драго ми је због победе са једне стране, а са друге стране толико волим Војводину... Живим овде, ту ми је и породица, причам са људима око клуба константно, просто волим је", додао је Васиљевић.

Не отписује могућност да једнога дана седне на клупу Војводине.

"Никад се не зна. Водио сам и Кабел две године, два пута је требало да уђемо у Суперлигу, али ни то није било довољно да добијем позив да водим први тим. Ако ни то није било довољно, као ни ове две победе, онда нема везе, живот иде даље", закључио је Васиљевић.

