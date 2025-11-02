overcast clouds
(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина дочекује ИМТ, познати састави

02.11.2025. 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Vosa-grupna-1200x800
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине на "Карађорђу" играју са екипом ИМТ-а у Суперлиги Србије.

12. минут: Миран почетак утакмице, без правих прилика на обе стране. После једног напада покушао је Ранђеловић да угрози гол ИМТ-а, али је његов шут са дистанце завршио изнад гола.

1.минут: Почела је утакмица.

Новосађани ће имати прилику да потврде тријумф над Црвеном звездом из заостале утакмице 3. кола и још чвршће се позиционирају при самом врху суперлигашке табеле. 

Шеф стручног штаба екипе Војводине, Мирослав Тањга, с оптимизмом дочекује утакмицу, у којој ће екипа коју предводи имати прилику да упише и четврту победу у низу и још једном покаже да је ушла у веома добру форму.

Састави

Војводина: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Црномарковић, Коларевић, Величковић, Савићевић, Ранђеловић, Полетановић, Барос, Вукановић.

ИМТ: Браћ, Касас, Батис, Јевтић, Луковић, Сисако, Новичић, Радочај, Тил, Жагар, Митић.

фк војводина суперлига србије фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
