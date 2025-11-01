ФУДБАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ ДАНАС ДОЧЕКУЈУ ИМТ: По нова три бода на „Карађорђу“ (17)
После великог преокрета у наставку утакмице и победе у дербију над Црвеном звездом (3:2), фудбалери Војводине нису имали пуно времена за опоравак.
Већ данас (недеља) у 17 часова их чека првенствени сусрет са ИМТ-ом, поново на стадиону “Карађорђе”, у којем ће Новосађани имати прилику да потврде тријумф над актуелним прваком и још чвршће се позиционирају при самом врху суперлигашке табеле.
Шеф стручног штаба екипе Војводине, Мирослав Тањга, с оптимизмом дочекује утакмицу, у којој ће екипа коју предводи имати прилику да упише и четврту победу у низу и још једном покаже да је ушла у веома добру форму.
– Када смо сабрали све утиске после сусрета с Црвеном звездом, морамо да будемо задовољни – рекао је он. – Сада морамо да се престројимо и да фокус пресумеримо на нову најважнију утакмицу, у којој дочекујемо ИМТ. Реч је о ривалу који је за свако поштовање, што је показао и у Сурдулици, победом у Купу Србије. Као и у сусрету са Звездом, и утакмица са ИМТ-ом вредна је три бода.
Тањга је, говорећи о саставу екипе која ће данас да истрчи на мегдан “трактористима”, истакао:
– Сигурно је да ћемо неке играче одмарати, јер су одиграли велики број утакмица. Не желимо да ризикујемо, доводећи у питање њихове евентуалне повреде, па ћемо направити одређене ротације. Циљ нам, међутим, остаје исти, а то је победа. После ИМТ-а следи нам Раднички из Ниша, па идемо од утакмице до мутакмице, са жељом званом пласман у Европу. Имамо неких мањих повреда, али су сви, мање или више, спремни да пруже максимум, без обзира на вероватни умор који осећају – додао је Мирослав Тањга.
Херој победе над београдским црвено-белима, млади Милан Коларевић, такође верује да комплетна пажња његових саиграча и њега самог, мора да буде усмерена на следећи дуел.
– Сви смо задовољни победом над Звездом, али нови изазов следи нам већ данас. Сада размишљамо искључиво о сусрету са ИМТ-ом, у којем идемо са једином жељом да освојимо нова три бода – рекао је Коларевић. – Искрено, сигурно да смо се испразнили, али морамо да будемо професионалци. На утакмицу с ИМТ-ом гледамо као на ону која нам доноси три бода и мир, па никаквог опуштања не сме да буде. Ући ћемо максимално мотивисани да победимо, јер не смемо да потценимо ниједног ривала, јер бодови су бодови, а “Карађорђе” је наша кућа и на њему увек идемо по тријумф.
Утакмица Војводина – ИМТ на програму је у недељу од 17 часова, уз пренос на каналу ТВ Арена спорт 3.
Коларевић је прави пример
Мирослав Тањга је подвукао то да је Коларевић прави пример како треба да се понаша млади фудбалер.
– Када је дошао у наш клуб, ми смо припреме већ завршили – објашњава тренер Старе даме. - Био је нервозан што не игра, па смо му рекли да прво мора да се намести, да буде стрпљив и спреман и шансу ће добити. Искористио је прилику на прави начин и дочекао и искористио шансу која му је указана. То је рецепт и за све остале младе играче, прави школски пример: морају да се “наместе” у главама, припреме и буду спремни када дођу њихових пет минута.