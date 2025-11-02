ШАМАР НОВОСАЂАНИМА НА „КАРАЂОРЂУ“ У ДУЕЛУ СА ИМТ-ОМ: Домаћин није знао, а гост је умео до радости
Мирослав Тањга је то најавио и обећање је испунио, начинивши одређене ротације у екипи, у односу на састав који је, маестралном игром у другом полувремену, нанео први пораз Црвеној звезди у овој сезони.
Очигледно, момци који су почели утакмицу имали су пуно тренерово поверење и на њима је било дса га добром игром и оправдају.
Од почетка сусрета Стара дама је преузела иницијативу, док су се „трактористи“ оријентисали на чврст дефанзивни блок, из којег су настојали да крену у контранападе. Можда је понеко очекивао да ће Војводина одмах кренути пуном снагом ка голу Браћа, али домаћин је настојао да кроз пас игру стигне пред казнени простор гостију и да онда створи неку опаснију сутуацију.
Ипак, прву полуприлику имао је гостујучи састав, у 18, а одмах потом, преко Оливијеа Тила стигао је и до вођства. Било је то прилично неочекивано, али заслужено, јер је Луксембуржанин лепо прихватио лопту, начинио корак ка голу екипе из Српске Атине и, одмереним ударцем са 17 метара, донео својој екипи предност.
Тек у 27. минуту одговорила је чета из Српске Атиње нешто конкретније, али је Марко Величковић отишао прилично укосо, па је његов шут Браћ лако укротио. Минут касније, после корнера, скочио је пред голом Вукановић, али је његов тим од свега извукао само нови ударац с угла. Тањга није био равнодушан према оном што су његови ученици приказивали, тражио је од њих да буду конкретнији, али одзив са зеленог тепиха није био онакав какав је желео.
У 39. минуту Вукан Савићевић је доста добро шутирао са неких 20 метара, али је Бојан Браћ био на висини задатка, Нису гости допуштали да утакмица добије на ритму, одлично су контролисали њен темпо, а напори играча Војводине били су евидентни, али без пуно успеха. Четири минута касније, после новог ударца из угла, одлично је скочио Вукановић и захвати лопту главом, али је она прошла поред стативе, Све озбиљније атаковали су играчи у црвено-белом, али се резултат до полувремена није мењао.
И наставак сусрета почео је у истом тону као и његов почетак: Војводина је покушавала да се наметне, плела мрежу на средини терена, али није успевала да запрети и буде опаснија по Браћов гол. Тада се с трибина зачуло скандирање упућено Џону Мерију и, заиста, Тањга је жељу навијала испунио и послао Камерунца на терен, заједно с Милутином Виосављевуићем и Његошем Петровићем. Можда је домаћин у 63. минуте могао да добије нешто више када је у шеснаестсрецу пао Петровић, али морао је да се задовољи једним од многобројних корнера.
Гости су се скроз повукли, створивши прави живи зид пред својим голом и заиста је веома тешко било провући лопту кроз њега. Ређали су се напади тима из Српске Атине, било је ту и полуприлика, али мрежа ИМТ-а и даље је мировала. Када већ домаћин то није успевао, голу су се радовали ученици тренера Зорана Васиљевића, када је, ударцем главом у 77. минуту, Јевтић повисио резултат на 2:0
Трачак наде Војводини донео је Колинс Сиченџе, који је, после корнера, био највиши у скоку и смањио скор на 1:2. Кренуо је домаћин свим силама макар по изједначење, али се поново радовао гост, који је у 86. минуту, преко Карамока, постигао и трећи гол, означивши да сва три бода одлазе са “Карађорђа” и да је, пре само неколико дана лепо напуњена кофа млека, просута. До последње капи.
Војводина – ИМТ 1:3 (0:1)
НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, гледалаца: 3.000, судија: Андрија Стојановић (Београд). Стрелци: Сиченџе у 80. за Војводину, Тил у 19, Јевтић у 77. и Карамоко у 86. минуту за ИМТ. Жути картони: Кембел, тренер Васиљевић (ИМТ).
ВОЈВОДИНА: Росић 6, Л. Николић 5,5, Сиченџе 6, Црномарковић 6 (Букинац), Барос 6,5, Полетановић 6 (Петровић 6), Савићевић 5,5 (Мустафа -), Ранђеловић 5,5, Величковић 5,5 (Видосављевић 5,5), Коларевић 5,5, Вукановић 5,5 (Мери 5,5).
ИМТ: Браћ 6,5, Новичић 6, Батис 6,5, Јевтић 6, Касас 6,5, Сисако 7 (Л. Луковић 6,5), Тил 7,5, Радочај 6,5 (Карамоко 7), М. Луковић 6, Жагар 6,5 (Крстић -), Митић 6 (Кембел 7).
А. Предојевић