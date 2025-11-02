ПОМОЋНИ ТРЕНЕР ВОЈВОДИНЕ ПРЕДРАГ КАНДИЋ ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД ИМТ-еа: Хвала навијачима на огромној подршци
Предраг Кандић, помоћни тренер Војводине, сумирао је утиске после пораза од ИМТ резултатом 1:3 (0:1) у 14. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.
– Знали смо да нас чека тешка утакмица, посебно јер смо се емотивно и физички испразнили у четвртак против Црвене звезде. Прибојавали смо се гола у раној фази утакмице и то нам се управо десило – почео је причу Кандић.
Војводина је доминирала готово свих 90 минута, али…
– Контролисали смо утакмицу, пресекао нас је тај гол и после су играчи дали све од себе. Покушали смо да се вратимо после другог гола ИМТ, али нисмо успели.
Навијачи су били уз Вошу, пружили су велику подршку тиму на овом мечу.
– Велико хвала навијачима на огромној подршци. Даћемо све од себе да се у Нишу вратимо на победнички колосек – закључио је Кандић.