(ФОТО) Звездина ЗВЕЗДАНА НОЋ НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ: Представљен нови тим, дрес, Добрић нови капитен...
Кошаркашки клуб Црвена звезда вечерас је на Малом Калемгадну на свечаности "Звездана ноћ", у ретро стилу, најавио нову сезону у којој се слави 80. рођендан, промовисан је нови тим, дрес, сарадња са Радничким, као и нови капитен Огњен Добрић.
Нови генерални менаџер Милан Томић после седам година вратио се у клуб, али у другој улози.
"Био је довољан један позив председника Дрчелића да се вратим. Циљеви се знају Куп, АБА лига, па Топ 8 Евдолиге и Суперлиге. Има наша песма: "Свуда грми около", знате како се завршава и верујем да ћемо остварити циљеве", истакао је Томић, који је као тренер освајао трофеје са Звездом.
Тренер Јанис Сеферопулос рекао је да екипа има велике амбиције и очекивања.
"Желимо да играмо добро у континуитету, уз подршку навијача. Циљ је плеј-оф у Евролиги, борићемо се, направили смо добар тим, хвала Управи на подршци. Наравно, жеља су и трофеји, Звезда је клуб који заслужује титуле", истакао је Сферопулос.
Грчки стручњак је објавио да ће нови капитен бити Огњен Добрић, а заменик Дејан Давидовац.
У одсуству Добрића који је на Еуробаскету, гостима се обратио Давидовац.
"Знамо да имамо подршку, да сте уз нас у добрим и лошим моментима. Желим нам свима успешну сезону", поручио је Давидовац.
На свечаности су присуствовали и легенде Драгиша Вучинич, Зоран Славнић, Владислав Лучић, затим челни људи фудбалског клуба на челу са генералним директором Звезданом Терзићем, који је и председник Управног одбора Спортског друштва црвено-белих, кошаркашице, навијачи, пријатељи клуба, спонзори...