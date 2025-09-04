scattered clouds
(ФОТО) Звездина ЗВЕЗДАНА НОЋ НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ: Представљен нови тим, дрес, Добрић нови капитен...

04.09.2025. 21:50 22:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
zvezda
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bg

Кошаркашки клуб Црвена звезда вечерас је на Малом Калемгадну на свечаности "Звездана ноћ", у ретро стилу, најавио нову сезону у којој се слави 80. рођендан, промовисан је нови тим, дрес, сарадња са Радничким, као и нови капитен Огњен Добрић.

Нови генерални менаџер Милан Томић после седам година вратио се у клуб, али у другој улози.

"Био је довољан један позив председника Дрчелића да се вратим. Циљеви се знају Куп, АБА лига, па Топ 8 Евдолиге и Суперлиге. Има наша песма: "Свуда грми около", знате како се завршава и верујем да ћемо остварити циљеве", истакао је Томић, који је као тренер освајао трофеје са Звездом.

milan tomic
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bg

Тренер Јанис Сеферопулос рекао је да екипа има велике амбиције и очекивања.

"Желимо да играмо добро у континуитету, уз подршку навијача. Циљ је плеј-оф у Евролиги, борићемо се, направили смо добар тим, хвала Управи на подршци. Наравно, жеља су и трофеји, Звезда је клуб који заслужује титуле", истакао је Сферопулос.

sfreopulos
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bg

Грчки стручњак је објавио да ће нови капитен бити Огњен Добрић, а заменик Дејан Давидовац.

У одсуству Добрића који је на Еуробаскету, гостима се обратио Давидовац.

"Знамо да имамо подршку, да сте уз нас у добрим и лошим моментима. Желим нам свима успешну сезону", поручио је Давидовац.

davidovac
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bg

На свечаности су присуствовали и легенде Драгиша Вучинич, Зоран Славнић, Владислав Лучић, затим челни људи фудбалског клуба на челу са генералним директором Звезданом Терзићем, који је и председник Управног одбора Спортског друштва црвено-белих, кошаркашице, навијачи, пријатељи клуба, спонзори...

zvezda1
Фото: ANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bg
кк црвена звезда нова сезона
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
