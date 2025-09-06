broken clouds
20°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЊЕН ДОБРИЋ: Финска је заслужено победила, АЛЕКСА АВРАМОВИЋ: Знамо да смо дали свој максимум

06.09.2025. 23:48 23:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
kosarka
Фото: fiba.basketball

Финска је заслужено победила, имали смо проблема са одбраном, изјавио је вечерас српски кошаркаш Огњен Добрић после елиминације репрезентације Србије са Европског првенства.

Кошаркаши Србије нису успели да се пласирају у четвртфинале ЕП, пошто су вечерас у Риги у осмини финала поражени од Финске резултатом 92:86.

"Видели сте и сами како смо одиграли. Финска је заслужено победила, имали смо проблема са одбраном, поготово са Лауријем Марканеном. Давали су много поена и то је резултат свега, тако је шта да радимо", рекао је Добрић после меча за РТС.

Кошаркаш Србије Алекса Аврамовић је изјавио да је поносан на саиграче.

"Знате кроз шта смо пролазили, али нема оправдања. Свако ко је изашао данас пружио је максимум. Знамо да је ово екипа која игра дуги низ година заједно. Ми смо играли кроз прозоре те квалификације са њима и то је исти тим, само су били без Марканена. Свака им част, стварно су изашли мотивисано. Погађали су важне и отворене шутеве. Ми то нисмо успели. Искрено, наша чела су подигнута, знамо да смо дали свој максимум. Верујте на реч. Имаћемо прилику да обрадујемо нацију", истакао је Аврамовић за РТС.

Евробаскет кошаркаши србије
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПОСЛЕ ШОКАНТНОГ ПОРАЗА ОД ФИНСКЕ: "Нисмо пронашли решење за њихов офанзивни скок, нисмо били физички на нивоу и фалило нам је доста ствари, а и ушао нам је вирус у екипу!"
pesic

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПОСЛЕ ШОКАНТНОГ ПОРАЗА ОД ФИНСКЕ: "Нисмо пронашли решење за њихов офанзивни скок, нисмо били физички на нивоу и фалило нам је доста ствари, а и ушао нам је вирус у екипу!"

06.09.2025. 23:33 23:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШОК! СРБИЈA ЕЛИМИНИСАНA СА ЕВРОБАСКЕТА МНОГО РАНИЈЕ ОД ОЧЕКИВАНОГ: Скупо коштали офанзивни скокови Финаца
srbija kosarka1

ШОК! СРБИЈA ЕЛИМИНИСАНA СА ЕВРОБАСКЕТА МНОГО РАНИЈЕ ОД ОЧЕКИВАНОГ: Скупо коштали офанзивни скокови Финаца

06.09.2025. 22:52 23:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај