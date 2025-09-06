ОГЊЕН ДОБРИЋ: Финска је заслужено победила, АЛЕКСА АВРАМОВИЋ: Знамо да смо дали свој максимум
Финска је заслужено победила, имали смо проблема са одбраном, изјавио је вечерас српски кошаркаш Огњен Добрић после елиминације репрезентације Србије са Европског првенства.
Кошаркаши Србије нису успели да се пласирају у четвртфинале ЕП, пошто су вечерас у Риги у осмини финала поражени од Финске резултатом 92:86.
"Видели сте и сами како смо одиграли. Финска је заслужено победила, имали смо проблема са одбраном, поготово са Лауријем Марканеном. Давали су много поена и то је резултат свега, тако је шта да радимо", рекао је Добрић после меча за РТС.
Кошаркаш Србије Алекса Аврамовић је изјавио да је поносан на саиграче.
"Знате кроз шта смо пролазили, али нема оправдања. Свако ко је изашао данас пружио је максимум. Знамо да је ово екипа која игра дуги низ година заједно. Ми смо играли кроз прозоре те квалификације са њима и то је исти тим, само су били без Марканена. Свака им част, стварно су изашли мотивисано. Погађали су важне и отворене шутеве. Ми то нисмо успели. Искрено, наша чела су подигнута, знамо да смо дали свој максимум. Верујте на реч. Имаћемо прилику да обрадујемо нацију", истакао је Аврамовић за РТС.