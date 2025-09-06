broken clouds
ШОК! СРБИЈA ЕЛИМИНИСАНA СА ЕВРОБАСКЕТА МНОГО РАНИЈЕ ОД ОЧЕКИВАНОГ: Скупо коштали офанзивни скокови Финаца

06.09.2025. 22:52 23:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
srbija kosarka1
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Србије неочекивано су поражени у осмини финала Европског првенства од Финске са 86:92.

Сусрет осмине финала почео је онако како нико није очекивао. Финци су од старта имали примат и играли су са самопоуздањем. Без страха су се дизали за три поена и претежно погађали. Скандинавску селекцију су предводили Марканен и Јантунен којимје посебно био опасан ван линије 6,75. Пробудила се Србија средином првог периода. Најпре је Јокић лепо проиграо имењака Јовића који је погодио из фаула, а уследила је и тројка Алексе Аврамовића, па су изабраници Светислава Пешића смањили заостатак.

У другој деоници Србија је била прогресивнија и брзо је стигла до вођства што је резултирало тајм-аутом селектора Финске. Наставио је Јантунен да мучи наше кошаркаше, превасходно Јокића, али га је ас из Сомбора брзо смирио натеравши га да направи безазлен фаул. Публику у "Шаоми арени" и крај малих екрана посебно је обрадовала далекометна тројка Васе Мицића, а крај четвртине Сомбор шафлом зачинио је Никола Јокић.

Србију је пред одлучујућих 20 минута задесио нови пех пошто је због повреде терен напустио универзалац Огњен Добрић. Он је блистао у одбрани у првом полувремену заједно са Алексом Аврамовићем и одмах се осетио његов изостанак. Срећом Добрић се вратио на терен средином треће четвртине. Финци су после дужег времена поравнали резултат и јасно ставили до знања фавориту да не мисле да се предају. Српски кошаркаши су се мучили на дефанзивном скоку од прве четвртине и то је један од главних разлога за резултатску клацкалицу. Финци су до последње четвртине имали чак 16 офанзивних скокова, док су наши момци имали свега седам.

Није се снашла Србија у првом делу четврте четвртине. Финци су преузимали све у одбрани, а у нападу су били учинковити. Када шут није служио напе репрезентативце на сцену је ступио Јокић и са фаул кошем показао каква је сила у рекету. На крају Финци су били фокусиранији и уписали су највећу победу у историји репрезентације.

