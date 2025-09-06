НЕМЦИ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРО БАСКЕТА: За десет минута збрисали Португалце
Кошаркаши Немачке победили су Португалију 85:58 и пласирали се у четвртифнале Евробаскета.
Деловало је да ће "панцери" имати великих проблема, јер су Португалци на крају били на само поен заостатка од фаворизованог светског првака. У последњој четвртини уследио је ураган Немачке, коју је први пут са клупе, након опоравка од инфекције, водио Алекс Мумбру. Одлучујући перидо завршен је резултатом 33:7!
Након заиста мучног шутерског издања и само једне убачене тројке, и то прве на утакмици (Бонга за 7:7), Немачка је од 1/25 убацила седам узастопних шутева за три! Четири је дао у том налету Маодо Ло, играч одлуке. Његови далекометни поени су Немцима донели преокрет и резултатски бег од упорних Португалаца. У таквим околностима до изражаја је дошла супериорна игра светских првака. Португалци нису имали шансе са таквим противником.
Најефикансији код Немаца био је били су Франц Вагнер и Денис Шрудер са по 16 поена (0/7 за три), одличан је био Исак Бонга са 15 поена, Тристан да Силва је био врло запажен у финишу - убацио је 12 поена за само 14 минута.
У пораженом саставу далеко најбољи, али и усамљен унападу, био је Нимиас Кета са 18 поена и 11 скокова.