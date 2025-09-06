broken clouds
КОШАРКАШИ ТУРСКЕ ИЗБЕГЛИ ДЕБАКЛ ЗА ДЛАКУ, АЛИ НА КРАЈУ ИПАК У ЧЕТВРТФИНАЛУ: Неочекивани отпор Швеђана

06.09.2025. 16:21 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
23- cedi osman
Фото: Џеди Осман убацио 17 поена, фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Турске је у неочекиваној драми изборила пласман у четвртфинале ЕуроБаскета, пошто је у неизвесној завршници надиграла Шведску 85:79.

Елиминациона фаза је потпуно друга прича. Колико год неко био доминантан у уводном делу, то може, а и не мора да се рачуна када почне оно што се једино и вреднује. То је да ли побеђујеш или губиш, када можеш да испаднеш. Турска је моментално осетила ту разлику на својој кожи, јер је од првог минута била у евидентном грчу против аутсајдера.

Губила је Турска седам разлике на почетку треће четвртине и када је преокренула на плус 10 чинило се да је то то. Ипак, драма није изостала ни поред тога. Луде Хакансон је погодио далеко тројку за потпуно поравнање и 69:69 шест минута пре краја, тако да је било јасно да се Шведска неће предати без борбе. Ипак, центар Турака Алеперен Шенгун је био прејак у завршници. Поенима, блокадама и офанзивним скоковима спречио је велику сензацију и омогућио свом саставу пласман међу осам најбољих. Није га пореметило ни то што је у последњем минуту промашио три од четири “пенала”, пошто са друге стране није било казне.

Најефикаснији код победника били су управо Шенгун са 24 поена и 16 скокова и Осман са 17, док је ривала предводио Хакансон са 16. Турска сада у четвртфиналу чека бољег из дуела Пољска и Босна и Херцеговина.

В. М. П.

