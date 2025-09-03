light rain
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕВО НА КОГА ИДЕ СРБИЈА НАКОН ТУРСКЕ У осмини финала Орлови иду на Швеђане или Финце а даље, мина за мином...

03.09.2025. 17:40 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Курир
Коментари (0)
Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Србија ће уколико савлада Турску, играти управо против Шведске у осмини финала.

Кошаркашка репрезентација Србије сазнала је име потенцијалног ривала у осмини финала Европског првенства.

Репрезентација Шведске је поразом од Литваније дефинитивно остала четврта у групи Б, пошто је најбоља у троуглу са Великом Британијом и Црном Гором, које такође имају учинак 1-4.

То значи да ће Србија, уколико савлада Турску, играти управо против Шведске у осмини финала.

Уколико Србија изгуби од Турске, највероватније ће ићи на Финску, али треба сачекати резултат меча Немачка - Финска. Финска ће бити трећа уколико изгуби од Немачке, а у случају победе створиће се троугао Финска - Немачка - Литванија где ће одлучивати кош-разлика.

Међути, даље следи мина за мином. Шта је лакше Французи или Немци? Италијани против Србије играју као у магновењу, а да ли су лакши Литванци можда?

Наравно да је тешко калкулисати ко је лакши противник за Србију, треба побеђивати све до краја, гледати себе, што би рекао Кари Пешић и гурати даље. 

Све противнике познајемо, сигурно је да се сви други боје Србије и да би волели да је сретну што касније у жребу.

Дневник/Курир  

 

Евробаскет кошаркаши србије
Извор:
Дневник/Курир
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај