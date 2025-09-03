ЕВО НА КОГА ИДЕ СРБИЈА НАКОН ТУРСКЕ У осмини финала Орлови иду на Швеђане или Финце а даље, мина за мином...

Кошаркашка репрезентација Србије сазнала је име потенцијалног ривала у осмини финала Европског првенства.

Репрезентација Шведске је поразом од Литваније дефинитивно остала четврта у групи Б, пошто је најбоља у троуглу са Великом Британијом и Црном Гором, које такође имају учинак 1-4.

То значи да ће Србија, уколико савлада Турску, играти управо против Шведске у осмини финала.

Уколико Србија изгуби од Турске, највероватније ће ићи на Финску, али треба сачекати резултат меча Немачка - Финска. Финска ће бити трећа уколико изгуби од Немачке, а у случају победе створиће се троугао Финска - Немачка - Литванија где ће одлучивати кош-разлика.

Међути, даље следи мина за мином. Шта је лакше Французи или Немци? Италијани против Србије играју као у магновењу, а да ли су лакши Литванци можда?

Наравно да је тешко калкулисати ко је лакши противник за Србију, треба побеђивати све до краја, гледати себе, што би рекао Кари Пешић и гурати даље.

Све противнике познајемо, сигурно је да се сви други боје Србије и да би волели да је сретну што касније у жребу.

Дневник/Курир