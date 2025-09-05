overcast clouds
ЕРГИН АТАМАН ЉУТ НА ОРГАНИЗАТОРЕ ЕВРОБАСКЕТА: Чудно, тужно, смешно, непоштовање!

05.09.2025. 13:36 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
ataman
Фото: fiba.basketball

Ергину Атаману, селектору кошаркаша Турске, није се свидео термин који је његов тим добио за меч осмине финала Евробаскета.

После пет утакмица без пораза у групној фази, Турци ће против Шведске отворити програм нокаут фазе у суботу.

Њихов меч је на програму од 12 часова по локалном времен (11 за гледаоце у Србији), што се искусном стручњаку никако није свидело.

То је јасно истакао у разговору за медије током тренинга његове репрезентације дан пред нови меч.

"Видели смо потенцијал нашег тима. Заправо, ја сам знао за овај потенцијал, али у свим тим утакмицама играли смо савршено. Сјајну одбрану, у нападу смо сјајно кретали лопту, увек је делили, нарочито против фаворита овог Еуробаскета Србије. Одиграли смо невероватну утакмицу, тако да смо сада спремни за осмину финала, а надам се и за четвртфинале и пласман у финале", рекао је Атаман и потом кренуо да прича о ономе што му је засметало:

"Једина ствар која ми овде смета јесте непоштовање ФИБА према нама – према тиму који је завршио групну фазу непоражен и на првом месту. А ми морамо да играмо утакмицу сутра у 12 часова. То је смешно. Овде смо већ 15 дана, и најважнију утакмицу у групи за елиминацију играмо у 12 часова. Али, у сваком случају – сви треба да знају: чак и да играмо у три ујутру, нико не може да заустави наш циљ да дођемо до медаље. Свака утакмица је различита. Сада смо фокусирани само на сутрашњу утакмицу. И као што сам рекао, ово непоштовање према тиму који је први у групи и непоражен, да играмо у 12 часова, то је нешто јако чудно од стране организатора."

Један од окупљених новинара је хтео да га врати на изјаву после меча Србије у вези са Шенгуном, Јанакопулосом и Јокићем, али Атаман није желео о томе да дужи.

"У овом тренутку сањам само да се пласирамо до медаље. Шалу коју сам направио после утакмице против Србије – то је сада готово. Сада сам фокусиран само на репрезентацију и на то да победимо у сутрашњој утакмици против Шведске и пласирамо се у четвртфинале", закључио је Атаман.

