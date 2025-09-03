ПОЗНАТО КАД СРБИЈА ИГРА С ФИНСКОМ: „Орлови“ у овом термину почињу борбу за четвртфинале Евробаскета
03.09.2025. 23:17 23:18
Кошаркаши Србије играће меч осмине финала Европског првенства против Финске у суботу од 20.45 по српском времену.
Светска кошаркашка федерација ФИБА је саопштила термине свих мечева осмине финала који су на програму у суботу.
Програм у 11 ујутру отварају Турска и Шведска, Немачка и Португал ће на терен у 14.15 ч, домаћин Летонија и Литванија у 17.30, а Србија и Финска затварају суботњи програм.
Преостала четири меча осмине финала играће се у недељу, а парови ће бити познати после мечева последњих кола у групама Ц и Д, који се играју у четвртак.