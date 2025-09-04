scattered clouds
ПОЗНАТ ЦЕО КОСТУР ДАЉЕГ НАДМЕТАЊА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Србију чека пакао до краја!

04.09.2025. 23:05
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
srbija
Фото: fiba.basketball

Завршетком две последње утакмице у групама Ц и Д, комплетирана је цела групна фаза, а уједно и познати сви парови осмине финала Евробаскета.

Након борби у Риги, Тампереу, Лимасолу и Катовицама, најбољих 16 селекција Европе сели се у престоницу Летоније где ћемо 14. септембра добити новог првака "старог континента".

То је сасвим извесно, пошто је бранилац трофеја Шпанија такмичење завршила ове вечери већ у групној фази.

Поразом од Грчке, "фурија" је елиминисана, а један од прентедената на упражњени трон је и Србија.

Међутим, пораз "Орлова" од Турске закомпликовао је ситуацију и послао их у други део костура, где их чека много тежи пут до финала.

Најпре ћемо играти против Финске у суботу од 20.45, а онда ићи на победника дуела Француске и Грузије.

Након тога, пројектовани ривал у полуфиналу била би Немачка која би после Португалије (субота, 13.45), играла против Италије или Словеније.

Уколико Србија прође сав тај "пакао", у финалу би могла да добије прилику да се освети Турцима, наравно, уколико изабраници Ергина Атамана оправдају улогу фаворита за коју су се досадашњим играма изборили.

Нокаут фаза почиње 6. септембра и отварају је Туска и Шведска од 11.00 сати, а потом следи дуел Немачке и Португала (14.15).

Балтички дерби између Литваније и Летоније игра се од 17.30, а дан завшавају кошаркаши Србије, који ће се од 20.45 борити са Финском.

Преостали мечеви осмине финала на програму су 7. септембра, а прве играју Пољска и БиХ (11.00), потом ће снаге одмерити Француска и Грузија (14.15), а онда Италија и Словенија (17-30), да би последњи дуел осмине финала био између Грчке и Израела (20.45).

Цела фаза осмине финала, као и преостали мечеви до финала (четвртфинале, полуфинале, финале и утакмица за треће место), игра се у Риги.

Субота, 6. септембар

Турска — Шведска 11:00

Немачка — Португал 14:15

Литванија — Летонија 17:30

Србија — Финска 20:45

Недеља, 7. септембар

Пољска — Босна и Херцеговина 11:00

Француска — Грузија 14:15

Италија — Словенија 17:30

Грчка — Израел 20:45

 

 

