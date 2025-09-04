ПОЗНАТ ЦЕО КОСТУР ДАЉЕГ НАДМЕТАЊА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Србију чека пакао до краја!
Завршетком две последње утакмице у групама Ц и Д, комплетирана је цела групна фаза, а уједно и познати сви парови осмине финала Евробаскета.
Након борби у Риги, Тампереу, Лимасолу и Катовицама, најбољих 16 селекција Европе сели се у престоницу Летоније где ћемо 14. септембра добити новог првака "старог континента".
То је сасвим извесно, пошто је бранилац трофеја Шпанија такмичење завршила ове вечери већ у групној фази.
Поразом од Грчке, "фурија" је елиминисана, а један од прентедената на упражњени трон је и Србија.
Међутим, пораз "Орлова" од Турске закомпликовао је ситуацију и послао их у други део костура, где их чека много тежи пут до финала.
Најпре ћемо играти против Финске у суботу од 20.45, а онда ићи на победника дуела Француске и Грузије.
Након тога, пројектовани ривал у полуфиналу била би Немачка која би после Португалије (субота, 13.45), играла против Италије или Словеније.
Уколико Србија прође сав тај "пакао", у финалу би могла да добије прилику да се освети Турцима, наравно, уколико изабраници Ергина Атамана оправдају улогу фаворита за коју су се досадашњим играма изборили.
Нокаут фаза почиње 6. септембра и отварају је Туска и Шведска од 11.00 сати, а потом следи дуел Немачке и Португала (14.15).
Балтички дерби између Литваније и Летоније игра се од 17.30, а дан завшавају кошаркаши Србије, који ће се од 20.45 борити са Финском.
Преостали мечеви осмине финала на програму су 7. септембра, а прве играју Пољска и БиХ (11.00), потом ће снаге одмерити Француска и Грузија (14.15), а онда Италија и Словенија (17-30), да би последњи дуел осмине финала био између Грчке и Израела (20.45).
Цела фаза осмине финала, као и преостали мечеви до финала (четвртфинале, полуфинале, финале и утакмица за треће место), игра се у Риги.
Субота, 6. септембар
Турска — Шведска 11:00
Немачка — Португал 14:15
Литванија — Летонија 17:30
Србија — Финска 20:45
Недеља, 7. септембар
Пољска — Босна и Херцеговина 11:00
Француска — Грузија 14:15
Италија — Словенија 17:30
Грчка — Израел 20:45