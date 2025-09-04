scattered clouds
ФЕНОМЕНАЛНИ ДОНЧИЋ СРУШИО ИЗРАЕЛ: Обрт у групи Д који занима Србију!

04.09.2025. 19:26 19:28
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
slovenija izrael
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Словеније уписали су трећу узастопну победу у групи Д Евробаскета савладавши Израел у Катовицама резултатом 106:96.

На тај начин "змајчеки" су са скором 3-2 стекли бољу позицију пред нокаут фазу, али и даље не знају против кога ће играти у осмини финала. Израел је победом могао да буде први у групи, а овако ће бити – четврти. И такође ће чекати на ривала до завршетка свих утакмица у групама Ц и Д.

Овај обрт, па и расплет који следи, занимаће и селекцију Србије, пошто би након Финске требало да се укрсти да паром Д1-Ц4.

Био је ово окршај две НБА звезде, Луке Дончића и Денија Авдије, али је квалитет више ипак показао суперстар ЛА Лејкерса.

Дончић је меч завршио са 37 поена, 11 скокова и девет асистенција, а Препелич му је "дужан вечеру" јер је промашио тројку за трипл-дабл.

Авдија му је парирао, али само до одређеног момента. На крају је имао 34 поена, девет ухваћених лопти и две подељене лопте.

Код Словенаца су се још истакли Николић са 16, Радовић са 14, Омић са 11 и Хроват са 10.

У табору Израела Соркин је додао 14, а Мадар 10 поена.

 

Евробаскет словенија израел
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
