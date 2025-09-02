ДОНЧИЋ ОДВЕО СЛОВЕНИЈУ У НОКАУТ ФАЗУ ЕП: Џикићева Грузија декласирала Кипар, за пролаз даље против БиХ
Кошаркаши Словеније победили су Исланд резултатом 87:79 у мечу четвртог кола Групе Д Европског првенства.
Словенци су тако обезбедили пласман у нокаут фазу коло пре краја такмичења по групама.
Словенија има скор 2-2 и обезбедила је пролаз даље због бољег међусобног скора са Белгијом, док је Исланд је нанизао и четврти пораз и нема више шанси за пролаз даље.
Лука Дончић је предводио Словенију са 26 поена, седам скокова и четири асистенције, Алексеј Николић је уз 17 поена имао и пет асистенција, док је Ален Омић дао осам поена и имао 13 скокова.
Мартин Хермансон је са 22 поена био најефикаснији у Исланду, а по 11 су дали Тригви Хлинасон, Јон Гудмундсон и Кристин Палсон.
Грузија је декласирала Кипар резултатом 93:61 у мечу четвртог кола Групе Ц и у последњем колу ће у директном дуелу против Босне и Херцеговине решавати питање пласмана у нокаут фазу Европског првенства.
Грузија сад има скор 2-2, колико и Босна и Херцеговина, која је раније данас направила велико изненађење поведивши Грчку резултатом 80:77. Кипар је нанизао и четврти пораз од старта шампионата и нема више шанси за пролаз даље.
Изабранике Александра Џикића је ка победи предводио Торнике Шенгелија са 27 поена, Гога Битадзе је имао 21 поен и 13 скокова, а двоцифрен је био и Дуда Санадзе са 10 поена.
Код Кипра је најефикаснији био Дарал Вилис са 19 поена, Филипос Тигкас је дао 11.