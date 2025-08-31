СЛОВЕНИЈА САВЛАДАЛА БЕЛГИЈУ ЗА ПРВУ ПОБЕДУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Трипл-дабл Дончића
Кошаркаши Словеније су предвођени Луком Дончићем који је остварио "трипл-дабл" савладали Белгију резултатом 86:69 у мечу трећег кола Групе Д и тако остварили прву победу на Европском првенству.
Словенија и Белгија сад имају учинак по 1-2.
Змајчеки су тако после два пораза дошли до првог тријумфа на овом првенству и без проблема су оправдали улогу фаворита.Бриљирао је сјајни Лука Дончић, који је носио Словенију до тријумфа трипл-дабл учинком, чиме је ушао у историју Евробаскета. Дао је 26 поена, додао десет скокова и 11 асистенција. Уз њега, двоцифрен је још био Препелич са 12 поена. Код Белгијанаца се истакао Ван Флет са 15 поена, а Лекомт је додао 13, уз пет асистенција.
Није почео бек Лејкерса у правом ритму, низао је промашаје, али када је пронашао шут, постао је права ноћна мора за Белгију. Постепено је Словенија дизала предност од самог старта, а то се поклопило и са буђењем Дончића. Пратили су га саиграчи, а одбрана је функционисала по замислима селектора Секулића. Брзо су Змајчеки дошли до двоцифрене предности, коју су до краја сусрета успели без већих проблема да очувају. Претили су изабраници Дарија Ђерђе у пар наврата, али је сваки налет био одбијен.
У наредном колу, Словенија се састаје са Исландом, а Белгија иде на Израел.