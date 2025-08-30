ДОНЧИЋ КАО ЈОКИЋ, АЛИ СЕ НИЈЕ РАДОВАО: Словенци поражени и од Француза на ЕП
30.08.2025. 19:29 19:34
Кошаркаши Словеније поражени су од Француске у Катовицама резултатом 103:95 у утакмици другог кола Д групе на Европском првенству.
Словенцима није била довољна фантастична партија Луке Дончића, који је "копирао" учинак Николе Јокића против Летонаца, са 39 поена, уз по осам скокова и асистенција.
Код Француза Силвијан Франсиско био је убедљиво најбољи са 32 поена.
Управо Дончић и Франсиско су довели до инцидента на крају, Француз је повео последњи напад, није кренуо према кошу, уследио је поздрав, а онда потпуно неочекивано "полагање". На крају се Француз извинио због неспортског потеза.
Шведска је победила Велику Британију 78:59, а Грчка убедљиво Кипар 96:69.
