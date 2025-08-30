light rain
ДОНЧИЋ КАО ЈОКИЋ, АЛИ СЕ НИЈЕ РАДОВАО: Словенци поражени и од Француза на ЕП

30.08.2025. 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Словеније поражени су од Француске у Катовицама резултатом 103:95 у утакмици другог кола Д групе на Европском првенству.

Словенцима није била довољна фантастична партија Луке Дончића, који је "копирао" учинак Николе Јокића против Летонаца, са 39 поена, уз по осам скокова и асистенција.

Код Француза Силвијан Франсиско био је убедљиво најбољи са 32 поена.

Управо Дончић и Франсиско су довели до инцидента на крају, Француз је повео последњи напад, није кренуо према кошу, уследио је поздрав, а онда потпуно неочекивано "полагање". На крају се Француз извинио због неспортског потеза.

Шведска је победила Велику Британију 78:59, а Грчка убедљиво Кипар 96:69. 

