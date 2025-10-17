(ФОТО) ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ЗА ОВУ БАЊУ У СРЦУ НОВОГ САДА? Настала је сасвим случајно, пуна је минерала, а ево шта све лечи
На углу Футошке и Улице Николе Тесле, скривена међу дрвећем и прометним улицама, налази се зграда Јодне бање.
Иако je на прометном месту вероватно добар број људи не зна да је реч о једном од најстаријих лечилишта у граду.
Њена прича почиње сасвим случајно, крајем XIX века. Док су градске власти копале артешки бунар да би Нови Сад добио пијаћу воду, из дубине земље потекла је топла вода обогаћена јодом и минералима.
Била је пријатна на додир, а мештани су брзо приметили да има благотворно дејство на реуму и кожне болести. Тако је 1898. године почела историја новосадске бање.
Прва купатила била су скромна - дрвене бараке и каде под ведрим небом. Али већ почетком XX века изграђена је прелепа сецесијска зграда купатила по пројекту будимпештанског архитекте Имреа Франчека.
Са богатом фасадом, куполама и декорацијама у облику нимфи и риба, зграда је постала права градска атракција. Била је то Варошка јодна купатила, место где су се лечили, али и окупљали Новосађани, од занатлија до господе.
У међуратном периоду бања је имала статус правог лечилишта, а топла јодна вода температуре око 24 степена помагала је хиљадама пацијената. Касније, после Другог светског рата, комплекс је проширен и претворен у Специјалну болницу за реуматске болести, једину такву установу у Војводини.
Иако је део комплекса годинама пропадао, зграда главног купатила и даље одолева времену. Недавно су урађени радови на фасади и димњаку, а све више се говори о потреби потпуне обнове и повратка Јодне бање у живот, можда чак и са базенима отвореним за грађане како је то некада било.
Данас Јодна бања није само здравствена установа, већ и сведок једног времена у којем су Нови Сад красиле архитектонске раскоши, пре него што су их заклониле модерне зграде и гужве. Када следећи пут прођете поред ње, застаните на тренутак: иза њених зидова и даље жубори вода која је пре више од сто година случајно открила лековиту тајну града.
А. Савановић
