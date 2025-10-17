clear sky
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕТА НОВОСАДСКА ЦВЕТНА ПИЈАЦА ДАНАС И СУТРА НА ПЛАТОУ ИСПРЕД СПЕНСА На тезгама ће се наћи украсно биље, садни материјал, рукотворине...

17.10.2025. 09:23 09:32
Пише:
Дневник
Извор:
С. Р.
Коментари (0)
а
Фото: архива Дневника

Пета Новосадска цветна пијаца у јесењем циклусу биће одржана данас и сутра на платоу испред Спенса.

Посетиоци ће моћи да купе цвеће, украсно биље, садни материјал, рукотворине и друге производе. 

Манифестација се одржава уз подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, а укључује и радионице за децу „Време је за земљиште” и акцију „Замени папир за саднице”. 

Организатори позивају све грађане да оплемене домове и дворишта новим биљкама и допринесу зеленијем и лепшем Новом Саду.

цветна пијаца спенс
Извор:
С. Р.
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај