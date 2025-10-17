ПЕТА НОВОСАДСКА ЦВЕТНА ПИЈАЦА ДАНАС И СУТРА НА ПЛАТОУ ИСПРЕД СПЕНСА На тезгама ће се наћи украсно биље, садни материјал, рукотворине...
Пета Новосадска цветна пијаца у јесењем циклусу биће одржана данас и сутра на платоу испред Спенса.
Посетиоци ће моћи да купе цвеће, украсно биље, садни материјал, рукотворине и друге производе.
Манифестација се одржава уз подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, а укључује и радионице за децу „Време је за земљиште” и акцију „Замени папир за саднице”.
Организатори позивају све грађане да оплемене домове и дворишта новим биљкама и допринесу зеленијем и лепшем Новом Саду.