БОГДАНОВИЋ НАКОН УБЕДЉИВОГ ТРИЈУМФА: Показали смо поштовање према Словенцима, види се уједињеност
21.08.2025. 22:17 22:25
Кошаркаши Србије убедљиво су победили Словенију 106:72 у генералној проби за Евробаскет, у препуној Београдској арени.
– Били смо спремни од почетка, драго ми је само за начин на који смо приступили овој утакмици. Показали смо поштовање према Словенцима – рекао је капитен Србије Богдан Богдановић.
Богдановићу је драго што је део овог тима.
– То се види, а на другима је да процене, не бих коментарисао колико волим. Види се та уједињеност и срећа што смо заједно и играмо заједно у Риги – истиче он.