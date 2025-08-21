light rain
БОГДАНОВИЋ НАКОН УБЕДЉИВОГ ТРИЈУМФА: Показали смо поштовање према Словенцима, види се уједињеност

21.08.2025. 22:17 22:25
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркаши Србије убедљиво су победили Словенију 106:72 у генералној проби за Евробаскет, у препуној Београдској арени.

– Били смо спремни од почетка, драго ми је само за начин на који смо приступили овој утакмици. Показали смо поштовање према Словенцима – рекао је капитен Србије Богдан Богдановић.

Богдановићу је драго што је део овог тима.

– То се види, а на другима је да процене, не бих коментарисао колико волим. Види се та уједињеност и срећа што смо заједно и играмо заједно у Риги – истиче он.

 

Б92

Спорт Кошарка
