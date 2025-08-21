Последња провера пред Евробаскет
(ФОТО) „ОРЛОВИ“ ДЕМОЛИРАЛИ СЛОВЕНЦЕ: Пала „стотка“ у Арени, Дончић немоћан против одличне Србије
Кошаркаши Србије убедљиво су победили Словенију 106:72 у пријатељској утакмици у препуној Београдској арени.
Била је ово последња припрема за обе екипе пред Европско првенство које почиње 27. августа.
Припремни период изабраници Светислава Пешића завршили су са свих седам победа.
Очекивао се неизвеснији дуел, али Словенци нису пружили игру којом су могли да парирају "орловима". Србија је повела 10:0 и од почетка показала одличну тимску игру.
Предност је само расла, а након полувремена на ком је Србија водила 64:36, очекивао се одговор гостију, до ког, ипак није дошло. Наставили су Словенци са слабом партијом, а наша селекција није спуштала темпо. У једном тренутку било је и 40 разлике - 91:51.
Овације је заслужио Василије Мицић, који је ушао на терен и заиграо након опоравка од повреде. Селектор Светислав Пешић пружио је шансу свим играчима.
Најефикаснији у победи Србије био је Никола Јовић са 18 поена, капитен Богдан Богдановић је дао 14, Никола Милутинов 11, а Тристан Вукчевић и Никола Јокић по 10.
Лука Дончић је предводио Словенију са 17 поена, 13 је дао Рок Радовић, а 10 Клемен Препелич.
Пре почетка утакмице, препуна Београдска арена овацијама је поздравила мушку кадетску репрезентацију Србије, која се пре неколико дана окитила европским златом на ЕП у Грузији.
Европско првенство почиње 27. августа. Србија је у групи А у Риги са домаћином Летонијом, Чешком, Естонијом, Португалијом и Турском. Четири првопласиране селекције ће у осмину финала.